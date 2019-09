La previsió de pluges generalitzades d'aquest dissabte provoca l'ajornament de la Festa de la Verema

La 10a edició de la verema solidària d'AMPANS es trasllada a dissabte 28 de setembre per l'alta previsió de pluja d'aquest cap de setmana. A partir de les 17h i fins la mitjanit es podrà gaudir d'activitats relacionades amb els vins Urpina i els formatges Muntanyola, que l'entitat elabora de forma artesanal a la finca.

La música tindrà gran protagonisme i comptarà amb 3 grups emergents, entre els quals hi ha Los Valientes, quartet revelació que combina el so garage i el punk i que és premi Tendències de Regió7. També hi haurà servei de bar a la plaça de la formatgeria fins entrada la nit, es podran tastar els nous vins d'Urpina i adquirir-los junt amb els formatges amb promocions especials.

El tast musical a peu de vinya és un dels grans atractius de la festa. El presentarà l'enòleg Joan Soler, i començarà amb una versió de "petit País" de Lluís Llach. Com que la ubicació del tast serà a la mateixa vinya, les places són limitades i cal una inscripció prèvia.

Com ja és habitual, els més xics podran gaudir de l'activitat de verema, aixafant el raïm a la tina i elaborant-ne el most. També hi haurà un taller de dibuix per als més xics, una activitat de geocaching i jocs gegants.

Urpina va ser una donació a AMPANS i s'ha convertit en un projecte que dóna oportunitats d'inserció laboral i acolliment residencial a persones amb discapacitat intel·lectual. La finca està situada a Sant Salvador de Guardiola. S'hi pot accedir des de la carretera d'Igualada, sortida Sant Salvador oest (com arribar).

Al sòl d'Urpina hi creixen els ceps de Merlot i Cabernet Sauvignon dels que l'entitat elabora els vins 3 Nits i U d'Urpina. Però enguany, AMPANS presenta dos nous vins que acaben de sortir al mercat. Amb varietats autòctones recuperades, el grup elabora Cor Valent, sumoll cent per cent, i Dues Mans, un cupatge amb base de mandó. Tots quatre vins sota el segell de la DO Pla de Bages.