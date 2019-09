Sant Fruitós licita les obres del carrer Monturiol, al sector de l'antiga Bertrand i Serra

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha aprovat aquesta setmana el plec de clàusules per a la licitació de les obres d'urbanització del carrer Monturiol, entre els car-rers Balmes i Verdaguer. Les obres es liciten per un import de 143.104,57 euros (IVA no inclòs).

En el marc del projecte d'urbanització del sector de l'entorn de l'antiga fàbrica Bertrand i Serra, es licita la urbanització d'una part del solar, que permetrà obrir el carrer Monturiol que actualment queda tallat. Aquest tram de car-rer entre Balmes i Verdaguer serà de prioritat invertida (de preferència per a vianants) i connectarà de forma més ràpida la zona del CAP, l'Esplai i la Residència d'Avis amb la part nord-est del poble. El termini per presentar oferta és fins al 30 de setembre.

La urbanització del nou vial va lligada a la construcció d'un nou supermercat a la zona de Bertrand i Serra. Tindrà 7 metres d'amplada i serà una perllongació del carrer Monturiol, que trans-correrà en paral·lel al carrer Sallent des del carrer Balmes (on arriba ara), i fins al carrer de Jacint Verdaguer. El vial donarà accés al pàrquing del supermercat.