Les activitats que organitza Música per la Llibertat cada diumenge al pla de Lledoners per donar suport als independentistes presos en aquest centre penitenciari deixaran l'horari dels vespres que hi havia fins ara i tornaran a l'horari de migdia.

A partir d'aquest mateix diumenge, 22 de setembre, i d'aquí en endavant, la cita serà a les 12 en punt del migdia al pla de Lledoners.