L'oposició de Sant Joan abandona el ple perquè diu que l'alcalde els fa tripijocs

La crispació s'ha instal·lat a l'Ajuntament de Sant Joan, que ahir va tenir el ple més mogut d'aquest mandat amb l'abandonament, només començar, dels regidors de l'oposició que hi havia presents excepte la regidora de Cs, com a senyal de protesta pels tripijocs que diuen que els fa l'alcalde, Jordi Solernou. L'acusen de no respectar el règim de sessions que hi ha acordat per als plens ordinaris (l'últim dijous de mes) i de convocar-los segons la seva conveniència. El portaveu d'ERC, Ramon Planell, tampoc no va abandonar el seu lloc, amb l'únic objectiu de poder presentar un contenciós demanant la nul·litat del ple i que no hauria pogut fer efectiu si s'hagués absentat.

Solernou encapçala un govern en minoria, amb cinc regidors d'Alternativa i tres del PSC en un ajuntament de disset. ERC i Junts, que en tenen tres, i Compromís, que en té dos, es van revoltar ahir contra els abusos que consideren que fa Solernou des de la seva posició d'alcalde, precisament per poder fer front al desavantatge de governar en minoria. Van acusar-lo d'haver convocat el ple d'ahir un dia que no tocava, aprofitant l'absència «ja coneguda des de la darrera reunió de portaveus» de Gil Ariso, de Junts, i d'Ivan Hortal, de Compromís, que deixava l'oposició amb set regidors respecte als vuit de l'equip de govern. Això va permetre que prosperés la proposta de retribucions i dedicacions dels regidors que estava encallada des del començament del mandat perquè l'oposició en bloc hi va votar en contra.

Aquest era el primer punt de l'ordre del dia, però els grups de l'oposició van demanar abans la paraula per decidir si s'absentaven o no en funció de la reacció de l'alcalde. I no els va convèncer.



L'amenaça d'un contenciós

Ramon Planell, d'ERC, va demanar el motiu pel qual s'havia avançat el ple una setmana, i va posar sota sospita que «hi ha intencionalitat política». També va demanar si, davant l'absència de dos regidors, s'havia previst algun mecanisme compensatori en les votacions per tal de «no alterar les majories naturals», i va lamentar que per part de l'equip de govern no s'hagués acceptat incloure al ple el debat i la votació d'una moció demanant de penjar un llaç groc a la façana de l'Ajuntament. En relació amb aquest punt, va fer referència a una sentència del TSJ de les Canàries, que declarava nul un ple perquè no s'havia acceptat la incorporació d'una moció demanada per l'oposició, i va amenaçar de fer el mateix si Solernou no rectificava.

L'alcalde va respondre que «estem dins la legalitat», i va retreure a ERC i a JxC haver canviat plens ordinaris de data quan van governar en coalició en els dos anteriors mandats.

La resposta de l'alcalde va generar la reacció dels altres grups de l'oposició (tret de Cs), que es van expressar en la mateixa línia que Planell, i veient que no tenia intenció de fer marxa enrere, van decir abandonar el ple. Albert Marañón, de Compromís, va expressar «la repulsa a un clar abús i a un clar filibusterisme» que considera que hi havia manifest al ple d'ahir. Per la seva banda, Ignasi Lladó, de Junts per Sant Joan, va apuntar que els tres grups representen pràcticament la meitat dels vots que hi va haver a les darreres municipals, i va acusar l'equip de govern de «voler-nos silenciar».

Solernou no es va voler estendre més enllà del que ja havia dit, i, amb els regidors ja absents, va sotmetre a votació el punt sobre retribucions i dedicacions, que es va aprovar amb els 8 vots a favor del govern i l'abstenció de la regidora de Cs.

Acabades les votacions, la portaveu del PSC, Èlia Tortolero, va dir que entre el 2015 i el 2019 a Sant Joan hi va haver 12 canvis de data de plens ordinaris, i «moltes» mocions que no es van acceptar. Va recriminar a Marañon la seva oposició al punt sobre els salaris, i li va dir que «voler que la gent treballi gratis és de fatxes»