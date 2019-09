La colla gegantera de Calders estrena avui nous capgrossos

La colla gegantera de Calders celebra aquesta tarda la seva quarta trobada de gegants, on hi han convidat les colles d'Igualada, Palau-solità i Plegamans, Sant Joan Despí, Sant Vicenç de Castellet i Verdú. En el marc de la trobada, la colla de Calders ha preparat una sorpresa per a tots els assistents. Es tracta de l'estrena dels nous capgrossos de la colla, fets de forma participativa sota la direcció de l'artista calderina Roser Oduber, directora del Centre d'Art Contemporani i Sostenibilitat (CACiS). L'estrena es farà a 2/4 de 6 i, tot seguit, hi haurà cercavila.