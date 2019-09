L'Ajuntament de Sant Salvador porta quatre projectes a consulta popular

L'Ajuntament de Sant Salvador sotmetrà quatre propostes a votació popular a partir de dilluns per decidir quina o quines prioritza la ciutadania perquè s'incloguin en els propers pressupostos. Es tracta de quatre projectes sorgits d'un procés previ de presentació de propostes obert i públic, en el qual qualsevol veí del municipi podia aportar opcions. Aquesta setmana es va reunir el Consell de la Vila, òrgan encarregat de gestionar la participació ciutadana, i va definir les 4 propostes que es sotmetran a votació. El consistori hi destina un total de 20.000 euros.

En concret, els veïns de Sant Salvador podran escollir entre habilitar un espai de convivència intergeneracional al pati que hi ha entre la llar d'infants i el centre de dia per a gent gran; l'arranjament de les diverses fonts que hi ha al municipi; l'adequació del pàrquing de la piscina municipal , l'arranjament de voreres al carrer Sant Salvador i instal·lar una font al costat del parc d'skate.

Els veïns podran votar les propostes de forma presencial a l'Ajuntament en horari d'atenció al públic del 23 de setembre al 4 d'octubre, i per acostar les urnes als ciutadans també es farà una jornada de votació a La Sala el 28 de setembre, de 9 a 2 del matí; i el 29 de setembre, a La Masia, en el mateix horari.

Hi podran participar els veïns del municipi majors de 16 anys i que estiguin empadronades com a molt tard a data 31 d'agost d'enguany. El darrer dia de votació es farà l'escrutini i la proclamació de resultats.