«He viscut per primer cop la satisfacció de construir una cosa amb les meves mans»

Els veïns de Cardona que s'acostin a l'antiga colònia minera Arquers es trobaran un grup de sis joves treballant en la rehabilitació de les cases desocupades. Són els escollits per formar part de la brigada juvenil del poble. Una iniciativa impulsada pel consistori amb un doble objectiu fonamental: donar una formació laboral molt pràctica a aquesta franja de població i que aquest mateix aprenentatge contribueixi a millorar espais del municipi que l'Ajuntament vol recuperar i reactivar.

Al principi d'any, van rebre una formació per tenir nocions de construcció, jardineria o electricitat i, al cap de poc, van iniciar un treball pràctic remunerat que culminarà el desembre i que passa per rehabilitar espais públics i l'antic nucli miner de cases baixes. Tots ells es mostren convençuts que aquest projecte els obrirà més camins per al seu futur laboral. No obstant això, també assenyalen les dificultats que es troben a l'hora de trobar feina.

A l'hora de seleccionar els participants, un dels requisits va ser que fossin persones d'entre 16 i 35 anys. I, preferiblement, que estiguessin a l'atur o volguessin formar-se en l'àmbit de la construcció. Al llarg dels nou mesos, els joves reben un sou de 1.245 euros mensuals.

Quan el projecte va començar a anunciar-se pel poble, els joves que actualment formen part d'aquesta primera brigada asseguren que no s'ho van haver de pensar gaire. «Estava passant una època a l'atur i, quan em vaig assabentar d'aquesta oportunitat, de seguida m'hi vaig apuntar», explica un dels integrants, Antonio Berruezo, de 28 anys. Un dels seus companys, Uriel Tumiotto, de 18, explica que fa mig any es va desplaçar amb la seva família des de Benidorm fins a Cardona. «A València no hi havia manera de trobar feina i vaig arribar a Cardona amb l'esperança de poder ocupar el meu dia a dia amb alguna tasca». Aleshores, Tumiotto va parlar amb l'Ajuntament i li van exposar el projecte que estaven a punt de posar en marxa, i s'hi va apuntar.

Cada història dels joves de la brigada és diferent, però tots posen de manifest una sensació de desencant en relació amb el món laboral. Alguns, directament per la dificultat de trobar una feina; d'altres, per la precarietat i les males condicions dels treballs per on han passat. Per aquest motiu, consideren que formar part de la brigada juvenil cardonina és una oportunitat que els ha permès formar-se en l'àmbit de la construcció, ampliar el currículum i fer-se un nom entre els veterans de la brigada municipal.

«Formar part de la brigada juvenil em permet tenir un perfil més polivalent que pugui encaixar en feines diverses», assenyala Raúl Campos, de 30 anys. Remarca que el projecte és una forma de donar-se a conèixer al poble i de guanyar-se la confiança dels professionals. Al seu costat, Zakaria Guettaf, de 23 anys, destaca que haurien d'existir més iniciatives com aquesta. «Tinc la sensació que existeixen pocs projectes com aquest que et formin i després et permetin posar en pràctica tot allò après», afirma.

Els joves formen un equip de sis persones que es reparteixen en grups de tres. Un equip treballa en la rehabilitació de les cases actualment desocupades de la colònia i l'altre incideix en el manteniment del centre històric de Cardona. Després de les hores de formació teòrica i pràctica, els joves han adquirit una nova mirada sobre el món de l'obra.

«Ser a la brigada juvenil m'ha servit per ajudar a construir la plaça on se celebra el corre de bou, cuidar la jardineria del poble o rehabilitar el mobiliari urbà», apunta Amin Khaldi, de 21 anys. Un dels seus companys, Edgar Mendoza, de 28 anys, sosté que, al llarg d'aquest temps, «he experimentat per primera vegada la satisfacció de construir una cosa amb les meves pròpies mans i veure-la acabada». La feina dels joves ja és visible en un grup de casetes desocupades de la colònia Arquers.

El coordinador de la brigada juvenil, Luis Romero, explica que, des del mes de març, els joves s'han dedicat a retirar els mobles vells que quedaven a l'interior dels habitatges, a enderrocar la construcció, a crear uns patis exteriors... «Encara quedarà feina per enllestir l'obra de les cases, però la seva contribució serà important», destaca Romero. Des del mes de març, ell s'encarrega d'acompanyar-los, i afirma que «és gratificant ensenyar la teva feina a un grup de joves que t'escolten i estan motivats».

Diu que se sent identificat amb ells, «em recorden a mi quan tenia la seva edat». No obstant això, remarca que, en aquella època, «era més fàcil dedicar-se al món de la construcció».

Abans d'entrar en aquest projecte, ell també es trobava a l'atur i, igual que els joves, pateix per l'arribada del mes de desembre, quan el contracte laboral d'ell i dels joves arriba a la seva fi. «De moment, els de la brigada encara no han anunciat si contractaran algú», comenta Raúl Campos. Tots tenen l'esperança de poder viure del món de l'obra, un sector que molts acaben de conèixer i que ara els motiva.