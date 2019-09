Les coves del Toll de Moià restauren les quatre cabanes del poblat prehistòric

El Parc Prehistòric de les Coves del Toll ha iniciat la restauració de les quatre cabanes del poblat de la prehistòria que hi ha al recinte, i que reprodueix habitatges que van des del neolític fins a l'edat del bronze. Els treballs per rehabilitar les cabanes, que estaven molt deteriorades, és previst que s'allarguin fins a final de mes i que no afectin ni les visites regulars que es fan al parc ni els tallers didàctics destinats a escolars, que s'acaben de reprendre.

Els treballs a les quatre cabanes, que estan elaborades artesanalment, són a càrrec de l'industrial Sebastià Vilajuana i Cots, amb l'assessorament dels constructors originals i dels tècnics i arqueòlegs del Museu de Moià. Tot i que s'ha anat fent el manteniment, el pas dels anys ja feia necessària una obra de restauració integral, que s'ha pogut fer gràcies al suport econòmic de la Diputació de Barcelona. Segons la directora-gerent del Museu de Moià i les Coves del Toll, Marta Fàbrega, la restauració es fa «a partir de les construccions originals, amb fang i bruc, i de manera molt artesanal».

Fàbrega assegura que les cabanes «són un dels atractius importants del parc», que reprodueix un poblat prehistòric, i «són una eina educativa i de transmissió de coneixements molt potent perquè et permet sentir el que sentia l'home que vivia a la prehistòria». El recinte del parc disposa de la reproducció de quatre habitatges de mida real de diferents tipologies i amb una capacitat per a 30 persones que «complementen molt bé el discurs per apropar la prehistòria» als visitants i als escolars. «Tenim cabanes de llocs més freds, com una de triangular, que té un pendent molt fort per a les nevades i una base més de pedra; cabanes rodones, que són més pròpies de llocs més càlids, com les que s'han trobat a Banyoles o actualment pots trobar a l'Àfrica, i en tenim també de quadrades», apunta Fàbrega.

La primera reproducció d'una cabana d'època neolítica al Parc Prehistòric de les Coves del Toll es va construir el 2004, per mitjà del voluntari i patró del Museu de Moià Enric Oliveras Gallaguet, amb l'assessorament dels tècnics i arqueòlegs del Museu de Moià. La primavera del 2007 s'inauguraven les quatre cabanes que reprodueixen un poblat prehistòric amb habitatges del neolític fins a l'edat dels metalls, i que van construir conjuntament Oliveras i Julià Clusella Palmero.

Ara ja s'ha completat la restauració de la cabana on es fan els tallers didàctics d'evolució humana per poder rebre diàriament els grups d'escolars. La resta es preveu enllestir-la a final de mes.