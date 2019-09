El ple del Consell Comarcal dóna llum verd al nomenament de Laura Vilagrà com a gerent

El ple del Consell Comarcal del Bages ha donat llum verd aquest dilluns al nomenament com a nova gerent de l'ens de la republicana Laura Vilagrà, exalcaldessa de Santpedor i exdelegada del Govern a la Catalunya Central. Vilagrà assumirà aquest càrrec en substitució de Cristina Rubio, que l'ha ocupat durant els darrers 18 anys.

Tal i com va avançar Regió7, l'exalcaldessa republicana era la candidata a ocupar la gerència del Consell a proposta del mateix govern (ERC i JxC), escollida després d'una convocatòria de lliure designació oberta per aquest organisme, al qual es van presentar inicialment un total de 21 persones. El seu nomenament s'ha sotmès aquest dilluns a votació del ple del Consell Comarcal i s'ha aprovat amb els vots favorables dels dos grups que formen el pacte de govern, mentre que el PSC i la CUP hi han votat en contra i En Comú i Ciutadans s'han abstingut.

Tots els grups de l'oposició que han fet una intervenció en aquest punt (En Comú, la CUP i socialistes) han coincidit en dos aspectes del seu argument. D'entrada, lloant la figura de Laura Vilagrà, de qui tots han afirmat que no posaven en dubte la seva vàlua per exercir el càrrec, per la seva formació i, sobretot, per la seva àmplia experiència i coneixement del món i de l'administració local, i de la pròpia estructura i funcionament del Consell, del que en va ser consellera. Tanmateix, tots tres grups han estat molt crítics amb el procediment per a l'elecció, ja que, a grans trets, consideren que es tracta d'una elecció d'un càrrec de confiança que s'ha volgut bastir de procediment reglat.

Tant Albert Marañón, d'En Comú, com Guillem Cabra, de la CUP, han lamentat la «manca» d'uns «criteris de puntuació objectius» que permetessin justificar plenament l'elecció. Cabra hi afegia que «ens entristeix que en el primer ple ja haguem de denunciar opacitat» perquè «no s'hagin acreditat mèrits objectius per a un càrrec que percebrà 55.000 euros anuals».

Per part del PSC, Montse Badia ha argumentat que no criticaven pròpiament les bases del procediment, sinó que aquestes no es veien objectivament reflexades en les actes de selecció. Va subratllar que «si es volia escollir una persona de confiança és legítim, però no es pot disfressar de procediment transparent». I hi afegia que «aquesta opacitat perjudica a la pròpia persona, perquè quedarà com l'endollada, quan penso que és una persona superpreparada».

El vicepresident primer del Consell, Eloi Hernández (ERC) ha defensat que «com diu el reglament, s'ha fet una convocatòria de lliure designació, no un concurs, perquè és càrrec que depèn de presidència», però que tot i així es va voler fer amb un procediment obert «i la prova és que s'hi han presentat 21 persones». Hernández ha respost que «s'han adonat que les bases no els agradaven quan han sabut el nom de la persona» i ha negat que hi hagués «cap decisió predeterminada».

Laura Vilagrà ha tingut una llarga trajectòria vinculada a l'administració local. Sota les sigles d'ERC, l'any 1999 va entrar com a regidora a l'Ajuntament de Santpedor, població d'on esdevendria alcaldessa quatre anys més tard. Mentre va ser regidora, combinava el càrrec amb el de consellera comarcal de Promoció Econòmica. Vilagrà va ser alcaldessa de Santpedor fins al 2015, i uns mesos després va ser nomenada delegada del Govern a la Catalunya Central, càrrec que va mantenir fins a la destitució forçada per l'aplicació de l'article 155 pel Govern espanyol a Catalunya. El març del 2018, i fora de l'àmbit polític, Vilagrà es va convertir en la nova gerent de la Fundació Tutelar Santa Maria de Comabella, on ha estat fins ara.