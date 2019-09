Junts per Sallent, a l'oposició, s'ofereix a ERC per formar un «ampli» govern d'11 regidors

Els quatre regidors de Junts per Sallent, Cabrianes i Cornet, a l'oposició a l'Ajuntament de Sallent, demanen a ERC de poder entrar al govern i poder formar una àmplia majoria de com a mínim 11 dels 13 regidors del consistori, en què també n'hi ha dos de la CUP, a l'oposició. Aquesta proposta ja va ser feta directament a ERC en el ple d'investidura, però els republicans la van rebutjar, i ara els postconvergents tornen a formular-la coincidint amb els cent primers dies de govern durant els quals el partit diu que no ha fet oposició a l'espera de rebre una resposta amb voluntat d'arribar a un acord.

Junts per Sallent entén que el municipi té davant seu "reptes molt importants", com són la nova residència, el desenvolupament pel creixement d'habitatges i indústria, la generació d'ocupació, o la finalització de l'obertura de Sallent al riu. Davant d'això, la formació postconvergent considera que «el millor és que hi hagi un govern que englobi el màxim de sensibilitats i generi un missatge unívoc a la societat».

La proposta s'ha fet arribar aquest dimarts ahir a l'alcalde, Oriol Ribalta, aprofitant que han passat cent dies de mandat en el qual Junts per Sallent «no ha fet oposició perquè considerem que són els primers dies de presa de possessió, anàlisi i reflexió». En aquest context «i abans de posar-nos a dir tot allò que considerem que no està agafant la millor línia i per tant fer la tasca d'oposició que ens pertoca, volíem insistir en la voluntat d'acord i treball conjunt».

Saldoni l'hauria volgut

El portaveu del grup i exalcalde de Sallent, David Saldoni, pensa que un govern ampli «donaria un impuls al municipi espectacular», i assegura que «tant de bo jo hagués tingut un oferiment així durant els vuit anys passats, en comptes de les negatives que obtenia. I com que crec que hagués estat molt positiu haver-ho tingut, nosaltres ho reiterem». Junts per Sallent vol deixar constància que «és un oferiment «sense condicions», i demana a l'equip de govern que faci pública una respost. En cas que sigui negativa, Junts per Sallent avisa que «nosaltres també començarem a dir i proposar tot allò que considerem, tal i com ens pertoca com a grup de l'oposició.

Durant els darrers 16 anys Sallent ha tingut un govern format per 7 regidors i liderat pels convergents, mentre que l'oposició en tenia sis.