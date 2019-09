Sant Fruitós de Bages amplia el projecte d'estalvi energètic a l'escola Pla del Puig

Sant Fruitós de Bages portarà a terme al centre educatiu Pla del Puig un pla d'estalvi energètic que ja s'està aplicant a l'altra escola pública de primària, la Monsenyor Gibert, i que en el temps que fa el porta a terme ha aconseguit reduir la despesa energètica, obtenint com a contrapartida un incentiu econòmic que recau en el centre educatiu.

Des de l'any 2014 l'Ajuntament porta a terme el projecte anomenat Euromet 50/50 amb l'escola Monsenyor Gibert, una proposta europea que pretén promoure l'estalvi energètic d'escoles i instituts mitjançant un incentiu econòmic consistent en el retorn al centre del 50 % de l'estalvi aconseguit durant l'any per part de l'Ajuntament, que és qui assumeix les factures que es generen pel consum d'electricitat i calefacció.

Enguany, l'escola Pla del Puig s'adhereix a aquesta proposta per fomentar l'estalvi d'energia per a calefacció, aigua calenta i electricitat. Fruit de l'acord entre el centre i l'Ajuntament, l'equip de l'escola es compromet a promoure que els usuaris de l'equipament facin un ús responsable de l'energia que utilitza l'edifici. Per la seva banda el consistori subministrarà tots els documents i informacions necessaris per a l'execució satisfactòria del projecte i retornarà el 50% dels estalvis aconseguits segons els resultats obtinguts.

Enguany l'escola Monsenyor Gibert ha aconseguit un estalvi de 236,85 euros que podran destinar a les propostes que es considerin oportunes des de l'escola.

A nivell europeu, més de 500 escoles ja participen en el projecte, 100 d'elles a la província de Barcelona.