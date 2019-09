Cardona tanca 8 contractes de la borsa de lloguer i té 12 pisos a punt per al mercat

La Borsa de Lloguer de l'Ajuntament de Cardona ja ha aconseguit tancar 8 contractes de lloguer i en aquests moments té un estoc de 12 pisos més que s'espera que aviat es puguin posar a disposició dels potencials llogaters apuntats a la borsa.

El projecte neix de la voluntat de fer aflorar habitatges en condicions de ser llogats però que estan buits i d'ajudar tots aquells cardonins que busquen pis a trobar-ne un a un preu de mercat consensuat amb el propietari. També es vol oferir als propietaris una cobertura legal que els incentivi a posar-los al mercat.

Per això, el sistema preveu beneficis per a les dues bandes. Pel que fa als propietaris, tindran la garantia que el seu habitatge es mantindrà en condicions, podran optar als ajuts de rehabilitació i podran gaudir d'una assegurança multirisc i de defensa jurídica en cas d'impagament durant tot el contracte, i d'una altra assegurança de cobrament de les rendes mitjançant el sistema Avalloguer de la Generalitat de Catalunya.

Pel que fa als arrendataris, podran tenir una garantia que trobaran un habitatge en condicions i es podran acollir als ajuts per al pagament del lloguer (per a nous empadronaments i per a menors de 30 anys) que atorga l'Ajuntament, uns ajuts que en els darrers cinc anys han beneficiat 51 persones (amb un total de 45.553 euros destinats).