L'Escola d'Arquitectura del Vallès inicia un segon màster universitari a Cardona

L'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès de la UPC inicia aquest dimecres la segona edició del Màster Universitari en Arquitectura que es desenvoluparà a Cardona, en col·laboració amb l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.

En aquesta segona edició, la cinquantena llarga d'estudiants que hi prendran part realitzaran propostes sobre l'entorn de Cardona que després els serviran per al seu projecte final de carrera, promovent idees que puguin ser útils al consistori i al conjunt de la ciutadania. En la primera edició, els alumnes es van centrar en la rehabilitació del nucli urbà i del centre històric.

Els estudiants trepitjaran el municipi i iniciaran contacte amb veïns i entitats per fer una diagnosi que servirà per elaborar les primeres propostes. També hi ha la previsió d'obrir un procés de participació per implicar veïns i entitats en aquest projecte, tal i com ja es va fer en la primera edició.

Amb aquests màsters, l'Ajuntament de Cardona, la Diputació de Barcelona i l'Escola d'Arquitectura del Vallès busquen generar, a través de l'alumnat, propostes arquitectòniques que responguin a necessitats reals i concretes, tant d'incidència pública com privada, per poder posar al servei d'aquestes demandes tot el potencial de recerca que es genera des de la Universitat. Per a la Universitat i l'equip de professorat del Màster, aquest tipus de col·laboracions impliquen "un repte que creua els diferents camps que explorem, tant de patrimoni, com de paisatge i espai públic o d'habitatge".

La sessió de benvinguda que es farà aquest dimecres consistirà en una aproximació a la realitat de la vila de Cardona, que anirà a càrrec de l'alcalde, Ferran Estruch; de l'arquitecte municipal, Lluís Oriols; del director de l'Arxiu Històric, Andreu Galera, i de l'arqueòloga municipal, Ainhoa Pancorbo. Els estudiants també visitaran el castell, la Vall salina, La Coromina, les antigues colònies mineres i les fàbriques tèxtils, entre altres.