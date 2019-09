Sant Fruitós enllesteix el nou espai dedicat a l'1 d'Octubre

La nova plaça s'ha pensat sobretot com un espai per al lleure esportiu

Sant Fruitós de Bages estrenarà dissabte un nou espai públic. A partir de les 10 del matí, tindrà lloc una matinal esportiva i l'acte oficial d'inauguració de la reformada plaça del Primer d'Octubre, ubicada a la urbanització de Pineda de Bages, just a les portes del segon aniversari (dimarts vinent) del referèndum sobre la independència de Catalunya celebrat el 2017. El nom del nou espai de lleure , en record d'aquella diada, es va escollir a través d'un procés participatiu.

Es tracta d'un espai molt pensat per a activitats de lleure esportiu. Les millores realitzades a la nova plaça, que és al costat del carrer Verge de Joncadella, han consistit en la pavimentació de la pista amb una tonalitat adaptada amb l'entorn i s'hi han construït dues pistes esportives de futbol i bàsquet, que han estat equipades amb les seves cistelles i porteries corresponents.

A banda, a tot l'entorn s'hi ha construït una pista de patinatge perimetral i una zona de skate. També s'ha col·locat nou mobiliari i s'ha aprofitat la intervenció que s'hi ha portat a terme per fer una millora de les escales i la barana d'accés al recinte.

El cost total que tingut l'actuació ha estat d'aproximadament 95.000 euros.

Les activitats per inaugurar el nou espai, dissabte vinent, començaran a les 10 del matí amb un 3x3 de bàsquet mixta i per a totes les edats i continuarà amb un torneig de futbol familiar, a les 12 del migdia. Els equips poden ser mixtos i s'adaptaran els aparellaments en funció de l'edat dels participants. Els interessants a participar tant en el 3x3 com en el torneig de futbol s'hi han d'inscriure prèviament a través de la web municipal. La inauguració finalitzarà amb un vermut popular.