Súria reuneix entitats i veïns per recollir fons amb finalitats solidàries

Súria va omplir les Pistes de l'Escorxador en la setena Festa Solidària, que va comptar amb la participació de diverses entitats i persones de la vila, i va tenir com a convidat especial el músic i activista social manresà Natxo Tarrés, que va elogiar la diversitat d'activitats que desenvolupa el voluntariat surienc.

La festa és organitzada per l'Associació de Voluntaris de Súria amb el suport de l'Ajuntament, l'empresa ICL i l'Obra Social La Caixa i té com a objectiu recollir fons per a diferents iniciatives que es porten a terme al llarg de l'any amb caràcter solidari i de suport a persones del municipi.

En la seva intervenció, Natxo Tarrés va remarcar la importància de «fer pinya» per intentar «transformar el món» amb el treball constant de xarxes i grups de persones compromeses amb els altres, i va encoratjar el voluntariat surienc a seguir treballant.

Per la seva banda, la representant de l'Associació de Voluntaris, Carme Besa, va agrair la participació de les persones i entitats que fan possible portar a terme activitats en el camp de la solidaritat, com Aliments Súria, Infants Súria i accions de suport a la gent gran. Finalment, va intervenir l'alcalde de Súria, Albert Coberó, que va agrair la tasca que fan les entitats i persones que formen part del voluntariat surienc.

La festa va incloure les actuacions de l'Agrupació Sardanista, Marialba Esquius i Xavier Peramiquel, la Societat Coral La Llanterna, la Coral Sòrissons i Drumedaris Band.

També es van fer sortejos i la tercera edició del Barber Solidari a la plaça de Sant Joan , amb la col·laboració de barbers i barberes d'arreu de l'estat i la presència d'una unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits.

L'organització d'aquesta edició ha anat a càrrec de Perruqueria Carme i Barber Life, amb el suport de l'Ajuntament. Els beneficis seran per a la Fundació Althaia i Alzheimer Espanya.