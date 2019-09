La Festa de la Verema del Bages incorpora enguany un tast de vins a cegues

Un tast de vins a cegues i activitats infantils són les principals novetats de la Festa de la Verema del Bages, que tindrà lloc els dies 5 i 6 d'octubre al nucli antic d'Artés. La inauguració, que ara és itinerant, tindrà lloc al celler Sanmartí de Sallent. La festa es va presentar ahir al celler Solergibert d'Artés.

Seguint la línia iniciada l'any passat, la inauguració oficial de la festa es farà cada any en un municipi diferent de la comarca, en aquest cas a Sallent. El divendres 4 d'octubre els restaurants de la vila maridaran la seva cuina amb vins del Bages al celler Sanmartí i es farà un taller de vins de varietats autòctones i notes balsàmiques, a càrrec del sommelier Josep Pelegrín i de l'expert en plantes Esteve Padullés. L'alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, destaca la importància «d'obrir la festa i crear sinergies entre els municipis».

El cap de setmana els actes més tradicionals de la festa es traslladaran a Artés amb la mostra de caves i vins dels cellers de la DO Pla de Bages i l'aixafada popular de raïm, a la plaça Vella, com a grans protagonistes de la jornada central. La festa inclourà la fira d'artesania i les representacions de cultura popular, música i espectacles de carrer. Enguany, com a novetat, incorpora activitats infantils «perquè els més petits també puguin tenir un espai relacionat amb la verema i sigui una festa per a totes les edats», explica l'alcalde d'Artés, Enric Forcada.

La festa consolida les activitats del dissabte i als ja habituals tastos de vins se n'hi incorpora un a cegues. Les places per participar al concurs, que es farà per parelles, són limitades i cal inscripció prèvia. Segons la secretària del Consell Regulador de la DO Pla de Bages, Eva Farré, «serà un tast ludicofestiu per apropar la cultura del vi a tothom, siguin professionals o no». Els participants tastaran vins de la comarca i hauran de resoldre un qüestionari.

La Festa de la Verema l'obrirà el Nocturna Vinum, el dijous 3 d'octubre, amb tastos de vins i música per diferents espais de Manresa, d'Artés i enguany també de Sant Fruitós de Bages.