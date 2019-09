Santpedor estrena un gegantó per la Fira de Sant Miquel

El nucli antic de Santpedor s'omplirà aquest diumenge de parades de productes naturals i ecològics amb músics i artistes al carrer en una nova edició de la Fira de Sant Miquel, que consolida els espais musicals, gastronòmics i d'art que es van potenciar l'any passat. Un nou gegantó de la Colla de Geganters i el bateig del bou brufat són les novetats més destacades d'aquesta edició.

La Colla de Geganters de Santpedor arriba enguany als seus 35 anys de vida i per això ho celebra incorporant un nou membre a la família, un gegantó únic a Catalunya, que dissabte se sumarà a les 8 figures ja existents. També dissabte, com a preàmbul del correfoc, que organitzen els Bous de Foc de Santpedor, hi haurà el bateig del bou brufat, que ja es va estrenar per la festa Major. Com a bèsties padrines hi haurà el Drac Tigre de Vilanova i la Geltrú i la Cabra de Reus.



Exposicions i música

El plat fort serà diumenge quan novament el barri antic del poble acollirà la 29a fira de productes naturals i ecològics amb músics i artistes al carrer. Precisament el concurs de músics al carrer arriba enguany a la seva 12a edició.

Les manifestacions artístiques també tenen un gran pes. Divendres s'inauguren dues exposicions. Una sobre els 40 anys del diari Regió7 a la sala 1 d'octubre de la Biblioteca Pare Ignasi Casanovas, a les 18h. I dues hores més tard, s'obre l'exposició Vi_suals 19.Empaltats, on es fusionen el món de l'art i el món del vi amb la col·laboració del SAC, l'Ajuntament de Manresa i la DO Pla del Bages.

També diumenge es podrà veure l'exposició de pintura ràpida i la mostra de ceràmica a la Capella, a la Nau l'exposició de talla barroca i de Haikus sense llum i es torna a organitzar al carrer dels Arcs l'espai de la Boite Lennon amb música, art i degustacions.

La gastronomia també és important per la fira amb espais musicals i gastronòmics davant la Nau. Les Food Trucks Vermusic oferiran, des de divendres i fins diumenge, música en directe i degustacions. A la placeta del Born es munta un any més la taverna popular també activa de divendres a diumenge amb botifarrada popular divendres i concert i dissabte tast de cerveses, porronada i un nou concert.

Diumenge l'activitat a aquest punt serà tot el dia. Igualment el Born oferirà una degustació de tapes i vinc ecològics, al carrer Ample es farà el tradicional rostit de porc i a tocar de la plaça gran una paella vegetal popular. Els restaurants de Santpedor han previst un menú de fira amb cabra estofada.