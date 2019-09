Cardona fa pinya a favor del corre de bou després que el Parlament aprovi abolir-los

Tots els grups amb representació a l'Ajuntament de Cardona (ERC, PSC i Junts per Cardona) fan un front comú per defensar el corre de bou que se celebra cada setembre a la vila. Així ho van expressar en un comunicat conjunt després de l'aprovació ahir al Parlament d'una proposta que demanarà al Govern que modifiqui la llei amb l'objectiu que totes les modalitats d'aquesta festa es deixin de celebrar a Catalunya.

La proposta de resolució la va presentar a la cambra catalana el grup de Catalunya En Comú Podem, i va tenir 50 vots a favor, 17 en contra i 61 abstencions -els grups de JxCat i ERC van donar llibertat de vot als seus diputats i la CUP no va participar a la votació perquè havia abandonat el ple després de l'empresonament de set membres dels CDR. Al text, CatECP va voler remarcar que fa gairebé una dècada que es van abolir les curses de braus a Catalunya, i ara reclama fer «un pas» més en aquesta qüestió, i fer els canvis necessaris a les festes tradicionals amb bous i a la normativa de protecció dels animals «perquè deixin de ser una excepció en la legislació». La formació defensa l'abolició dels correbous com a resposta a un model de «societat avançada».

Govern i oposició de Cardona van trigar poc a reaccionar, i van fer pinya al voltant de la festa, que en aquesta vila té 610 anys d'història. En el comunicat, lamenten que la proposta s'hagi presentat i aprovat sense tenir en compte la veu dels cardonins, i demanen que l'opinió del poble sigui escoltada «en un debat més ampli i profund». En aquest sentit, l'alcalde de Cardona, Ferran Estruch, denunciava ahir que es tracta d'una proposta «plantejada i votada des del desconeixement i sense tenir en compte el territori», i posava en relleu que davant de plantejaments com aquest també es podrien posar en qüestió altres festes que es fan amb animals. Va mostrar el seu «respecte al Parlament i a les seves decisions», però que, en aquest cas, «no compartim».

Res a veure amb Vidreres

L'Ajuntament de Cardona també surt en resposta al context en què s'ha aprovat ara aquesta resolució. I és que, en el text presentat ahir al Parlament, CatECP destaca els fets d'aquest estiu a Vidreres, on un bou va aconseguir escapar de la plaça on es feia la festa i va ser abatut a trets després de ferir 19 persones.

CatECP diu que incidents com aquell «posen en evidència la perillositat d'aquestes pràctiques tant per a les persones com per als animals». Tanmateix, l'Ajuntament de Cardona desvincula aquells fets de la festa cardonina, i recorda que en aquesta població no hi ha cap debat obert sobre això, «ni mai cap persona o entitat ha demanat la seva abolició».

En el mateix comunicat, els tres partits amb representació al consistori també subratllen que a Cardona es compleix amb escreix la llei que regula les festes tradicionals amb bous, i «fins i tot s'apliquen mesures extres per preservar el benestar de l'animal i la seguretat de participants i públic. Per tot plegat, govern i oposició es disposaran a fer front comú per trobar els mecanismes que permetin la continuïtat de la festa.

Igual que a Cardona, el PDeCAT i el PSC de les Terres de l'Ebre, on són freqüents les festes amb bous, van sortir ahir en defensa de la celebració. Pel que fa al Bages, Santpedor és l'altre municipi que es veuria afectat pels canvis de regulació que ara proposa el Parlament. En aquest cas, l'Ajuntament va comunicar fa uns dies la intenció de fer una consulta popular aquesta tardor.