Roqueta celebra els 30 anys de verema del celler Abadal

"La verema ha estat tardana, però molt bona", perquè ha arribat amb lentitud i amb una meteorologia que ha permès que el raïm hagi arribat fins al dia de la recol·lecció en un perfecte estat. Ho expliquen els tècnics del Celler Abadal, que en plena de la verema van fer aquest dijous una aturada per fer un tast, per explicar a una quarantena de comensals què se'n pot esperar de la nova anyada, i per celebrar els 30 anys de la primera verema del que es pot entendre com a etapa dels vins d'Abadal i els 10 anys dels sopars del most.

Els amants del vi saben que aquest és un producte de temps lent, que es va fent any a any, i en el cas del Bages, de setembre a setembre. Miquel Palau, enòleg d'Abadal, explicava aquest dijous als comensals que ara al celler es troben al moment de la cuina, de saber collir el raïm en el punt just de maduració per trobar el millor resultat final del vi que s'acabi embotellant. Un temps de molta feina i de pressió. D'observar, de veure el raïm i de portar-lo al celler quan la maduració li pot fer treure el millor paladar. Però com diu Palau, els cellers "cuinem un plat cada any" i, per tant, en el millor dels casos, els vins Abadal "han tingut 30 edicions de cuina, només 30 repeticions".

Però les limitacions en l'experiència de les veremes es compensen amb el saber fer a la vinya i al celler, i amb la mà del pagès i de l'enòleg. De l'episodi de la verema a l'ampolla va anar el Sopar del most que s'organitzava per desena vegada. És clar, el nom indica que hi haurà most per tastar, però aquest dijous el que hi va haver va ser un tast vertical del "5 Merlot", un dels vins de referència. Les ampolles que es poden trobar al mercat del 5 Merlot són del 2016, que van sortir del celler el 2018, després d'un procés d'elaboració entre celler i bota de pràcticament 2 anys, però a Abadal guardaven unes sorpreses per als seus convidats: un tast amb un Merlot del 2018 després de passar 9 mesos en bota (un vi que no ha estat embotellat i es troba en la fase final del seu procés), un vi merlot d'aquest any després de la fermentació i un merlot amb només 3 dies de vida, amb una fermentació molt i molt inicial. Com deia Palau, "un nadó, que ha d'esperar 3 anys per ser al mercat".

Palau és dels enòlegs que domina el discurs, que ensenya paraula a paraula, que fa veure el vi que es beurà, i que ajuda amb esforç pedagògic a descobrir el gust i el matís de cada copa. Però el tast d'aquest dijous anava associat a un sopar maridat, amb plats que havien sortit de les mans del cuiner Òscar Piedra (Ospi). L'àpat va fer un repàs als clàssics Abadal, al Picapoll (amb crema de carbassa i llagostins), al Rosat (amb sardines i un fons d'albergínia fumada), el 5Merlot (amb una vedella amb reducció de vi i salsa de figues) i la culminació, l'admirat 3.9 (amb unes postres de xocolata), que va deixar un molt bon paladar als assistents.