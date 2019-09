L'acte d'il·luminar les agulles de Montserrat reunirà dilluns prop de mig miler d'escaladors

El capvespre del proper dilluns i fins a la sortida del sol de dimarts, 1 d'octubre, Montserrat acollirà la iniciativa «Llum i llibertat», que consisteix en il·luminar cent trenta-una agulles del massís per recordar els cent trenta-un presidents de la Generalitat de Catalunya i reclamar la llibertat del país. La iniciativa, que estava prevista per la Diada i es va haver d'ajornar pel mal temps, reunirà prop de mig miler d'escaladors.

L'acció, impulsada per Artistes de la República, l'Assemblea Nacional Catalana de Manresa i la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya amb el suport d'Òmnium Cultural, encendrà 131 farells a les agulles de la muntanya de Montserrat per «exemplificar la necessitat de cercar la unitat estratègica cap a un horitzó d'independència i llibertat que vagi més enllà dels interessos dels partits».

«Llum i llibertat» es podrà visionar des de diferents punts del territori i els impulsors proposen una vintena de miradors, fora del parc natural, per poder seguir l'acció com la Torre Santa Caterina, el polígon de Bufalvent, Marganell, Sant Salvador, el Bruc, Maians o Vacarisses.

Marxa de torxes

D'altra banda, la marxa de torxes de Lledoners se celebrarà la tarda-vespre de dimarts 1 d'octubre per commemorar el segon aniversari del referèndum d'autodeterminació de Catalunya i vol ser «un clam per la unitat estratègica per la independència».

La marxa, que es va haver d'ajornar a causa de les inclemències meteorològiques, mantindrà el mateix recorregut. Quatre columnes amb torxes led de diferents colors sortiran a 2/4 de 9 del vespre de Santpedor, de Sant Joan de Vilatorrada, de Pineda de Bages i del santuari de Joncadella i posaran rumb fins a l'esplanada de Lledoners, lloc on confluiran tots els assistents als volts de 2/4 de 10.

Una vegada allà hi haurà actuacions musicals i folklòriques. També hi haurà els parlaments de la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, d'un representant d'Òmnium, i de familiars dels presos. La lectura del manifest anirà a càrrec de representants dels quatre pobles del Bages que van ser agredits per la Guàrdia Civil el dia 1 d'octubre. La marxa de torxes està organitzada per l'ANC d'Artés, Balsareny, Callús, Santpedor, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada i Sant Martí de Torroella, i Súria.