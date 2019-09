Santpedor estrenarà per la Fira de Sant Miquel un nou gegantó

El nucli antic de Santpedor s'omplirà aquest diumenge de parades de productes naturals i ecològics amb músics i artistes al car-rer en una nova edició de la Fira de Sant Miquel, que consolida els espais musicals, gastronòmics i d'art que es van potenciar l'any passat. Un nou gegantó de la colla de geganters i el bateig del bou brufat són les novetats més destacades d'aquesta edició.

La colla dels geganters de Santpedor arriba enguany als 35 anys de vida i per això ho celebra incorporant un nou membre a la família, un gegantó únic a Catalunya, que demà se sumarà a les 8 figures ja existents. També demà, com a preàmbul del correfoc, que organitzen els Bous de Foc de Santpedor, hi haurà el bateig del bou brufat, que ja es va estrenar per la festa major. Com a bèsties padrines hi haurà el Drac Tigre de Vilanova i la Geltrú i la Cabra de Reus.

La 8a edició del concurs de música jove tindrà demà a la nit l'actuació dels tres finalistes (Drumedaris Band, Soma i Artdèria) com a preàmbul del concert de fira que té com a cap de cartell el grup de versions Allioli. A l'entrada del recinte de Cal Llovet s'instal·larà el Punt Lila, que oferirà suport i informació així com també atenció a víctimes.

El plat fort serà diumenge quan el barri antic del poble acollirà la 29a fira de productes naturals i ecològics, amb músics i artistes al carrer.