Artés acull demà el Correllengua dedicat a la figura de l'escriptor i poeta Pere Calders

El municipi d'Artés celebra demà, diumenge, la festa del Cor-rellengua. Enguany, la vint-i-tresena edició del Correllengua, la mobilització per la llengua i la cultura que la CAL organitza des del 1996, es dedica a la figura del poeta i escriptor Pere Calders, de qui aquest 2019 es commemora el 25è aniversari del seu traspàs.

Els actes es faran al parc municipal de Can Cruselles i començaran a partir de les 10 del matí amb la pintada d'un mural. A les 5 de la tarda hi haurà contes infantils amb Clara Gavaldà i, tot seguit, un maridatge de contes curts de Pere Calders i tastos de licors de la ter-ra, a càrrec de la cooperativa Tres cadires. A les 7 es farà la lectura del manifest, es cantaran els himnes nacionals i hi haurà un berenar popular. La festa acabarà amb un concert amb la música tradicional de King Q Sham.