Cardona es bolca en la defensa del corre de bou amb una massiva concentració a la plaça

«Aquesta és una batalla que guanyarem si anem tots junts i actuem amb seny i intel·ligència». Així de contundent es mostrava l'alcalde de Cardona, Ferran Estruch, en la massiva concentració de suport al corre de bou que es va fer ahir al vespre a la plaça de la Fira, i que ell mateix xifrava en unes 800 persones. És la resposta que el poble ha volgut donar a l'aprovació que dijous va fer el Parlament d'una resolució que insta el Govern de la Generalitat a canviar la llei per abolir totes les festes que es fan amb bous a Catalunya.

Va ser un clam unànime, amb presència de tots els grups polítics amb representació a l'Ajuntament (ERC, Junts per Catalunya i PSC), de les cinc penyes taurines del poble, i amb el suport explícit de seixanta entitats locals, que «en només quatre hores» es van adherir al manifest conjunt que es va llegir durant l'acte.

Pancartes de «prou prohibir», de «visca els bous», o que recordaven que el corre de bou a Cardona té 610 anys d'història, es deixaven veure entre la munió de persones i penyistes (amb les seves respectives samarretes), que també van portar els bicibous com a símbol representatiu de la festa. L'alcalde va defensar aferrissadament la tradició d'una festa «que a Cardona no té debat», i va reiterar que en cap cas es maltracta l'animal. En aquest sentit, «estem convençuts que fem les coses bé i que respectem l'animal, només cal venir i veure-ho», va afegir Estruch.

L'alcalde no entén «per què ara es vol canviar una llei (la que blinda els correbous) que el 2010 van aprovar el 85 % dels diputats». Tanmateix, va voler deixar clar que, per ara, no s'ha prohibit res. En qualsevol cas, «no és cosa d'un dia per l'altre» perquè el Govern hauria de canviar la llei i hauria de tornar al Parlament. «L'any que ve i tots els possibles, a Cardona celebrarem aquesta festa», va assegurar.



Un clam al manifest

Estruch va donar pas a la lectura del manifest, que van llegir tres dels membres de les penyes, i que va ser llargament aplaudit.

Entre altres coses, el text defensava els 610 anys de la festa, «que representa una de les parts més antigues de la vila». Al mateix temps, el manifest lamentava la intenció ara d'abolir aquesta tradició «sense que hi hagi hagut cap diàleg previ», i atribuïa «la manca de debat territorial» al «desconeixement històric que hi ha envers el corre de bou». Un cop més, es va reiterar que la festa «compleix la llei amb escreix».

Acabada la lectura, Artur Boix, de la Penya les Barreres, elogiava la resposta dels cardonins a la concentració, entre altres coses perquè «aquest és un aspecte que transcendeix els partits polítics i les generacions», i assegurava que «anirem units fins al final per defensar aquesta festa, que és molt maca, molt catalana, i molt necessària per als cardonins».

Per la seva banda, Estruch va explicar que, a escala local, es crearà una comissió conjunta entre representants de l'Ajuntament i penyes per defensar la festa, i que també s'articularà «una estratègia conjunta» amb altres poblacions afectades. Pel que fa al manifest, s'esperen més adhesions, i a final de la setmana que ve s'enviarà al Govern de la Generalitat, a la mesa del Parlament, i a tots els grups parlamentaris. També es vol demanar una reunió amb representants del Govern.

La concentració es va acabar amb les giragonses dels bicibous a la plaça mentre sonaven les músiques pròpies de la festa.