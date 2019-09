JxC obre el camí cap al 10-N des de Lledoners amb una llista on hi seran els presos

La plana major de JxC, encapçalada pel president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha aplegat aquest diumenge al migdia al Pla de Lledoners per donar el tret de sortida a la carrera electoral cap al 10-N, i des d'on s'ha anunciat públicament que a la llista estaran presents els presos, Jordi Turull Josep Rull, Jordi Sànchez i Joanquim Forn, tot i que a hores d'ara no s'ha especificat encara en quin ordre aniran. Des de la distància, Carles Puigdemont també ha estat present a l'acte, que hi ha connectat en directe perquè fes la darrera de les intervencions.

L'anunci d'incorporar els presos a la candidatura l'ha fet la portaveu de JxC, Laura Borràs, després d'una breu intervenció del conseller Eduard Pujol, que ha manifestat la voluntat d'anar a Madrid «a fer política», des de «la paraula, el diàleg i la negociació». De fet, aquesta ha estat un missatge reiterat en els discursos, si bé el president Torra ha advertit que «no hem vingut a pidolar ni a demanar permís, sinó que nosaltres fem política per avançar».

Tant Torra com Borràs també s'han referit a la sentència per l'1-O, apel·lant a l'absolució com a «única via justa», i han condemnat l'actitud de la justícia espanyola respecte les detencions, aquesta setmana, de membres dels CDR, pels quals es demana una condemna pública per part d'altres partits. Torra ha respost que «no podem condemnar allò que no existeix», i en canvi ha lamentat que l'estat espanyol encara no hagi condemnat «la violència de l'1-O».

En la intervenció final, Puigdemont també ha parlat de la conveniència de continuar fent política «perquè precisament no volen que la fem», i ha proposat fer-la «des de l'arrel», en defensa de «la democràcia, els drets humans i la convivència, perquè la democràcia està amenaçada». Puigdemont ha compromès JxC a «esforçar-nos el màxim per fer un gran resultat contra tots els pronòstics, que mai seran favorables», i ha donat garanties que «cap votant de JxC pugui dir mai que el seu vot ha estat a canvi de res».

També hi ha hagut retrets a l'immobilisme de Pedro Sánchez envers Catalunya, coincidint que avui el president espanyol en funcions participa a la festa de la rosa que els socialistes celebren a Gavà. «Només ve a Catalunya a buscar vots», ha etzibat Borràs. Puigdemont ha assegurat que «el Govern de Catalunya mai noi tindrà cap banda armada com els GAL, ni cap conseller condemnat per segrestar persones».