Pesarrodona renuncia als seus càrrecs per discrepàncies amb ERC

Jordi Pesarrodona, el conegut clown de Sant Joan de Vilatorrada, ha renunciat als seu càrrecs polítics per discrepàncies amb la direcció d'ERC. Ho ha anunciat en un vídeo difós a les xarxes socials en què deixa clar que es desvincula de l'actual cúpula de la formació política perquè considera que «no compleix la ponència política aprovada per ERC» en què especifica que «no renuncia a la unilateralitat, sempre intentant tot el diàleg». Per aquest motiu demana als dirigents republicans que «ERC torni als seus orígens».

Fins ara, Pesarrodona era regidor a Sant Joan de Vilatorrada (actualment a l'oposició) i membre del Consell Comarcal, on ERC governa en coalició amb JxCat. El conegut pallasso bagenc, per al qual la Fiscalia demana una pena de 5.400 euros i dos anys d'inhabilitació per desobeir la Guàrdia Civil en la jornada de l'1-O, no renuncia a la militància del partit, tot i que en el vídeo anuncia que se situa en «un moviment crític».

Un altre punt clau de la renúncia de Pesarrodona és el front comú del moviment independentista, i sobre aquest tema explica en el vídeo que és partidari del posicionament d'Albano Dante Fachin, que defensa una llista unitària que concorri a les eleccions generals del 10 de novembre per pressionar el Congrés, i el govern que resulti de la contesa electoral, perquè se celebri un referèndum vinculant a Catalunya. «Serem forts i no donarem un xec en blanc al govern que surti de les eleccions», explica. Una altra qüestió per la qual creu que s'ha de pressionar amb una llista unitària és per demanar «l'amnistia dels presos, exiliats i represaliats».

De fet, Pesarrodona es presenta en el vídeo com a represaliat polític, i és que la Fiscalia l'acusa de desobediència per una denúncia de la Guàrdia Civil. «Els represaliats patim l'embat de l'Estat espanyol, i al costat tenim els nostres familiars que ho pateixen en silenci, ells són les autèntiques víctimes de la repressió». Tot i les discrepàncies amb la direcció d'ERC, diu que sempre estarà «al costat» d'Oriol Junqueras i assegura que l'estima «moltíssim».

Pesarrodona ha explicat a Regió7 que ha pres la decisió ara davant el posicionament del partit de cara a les eleccions. Aquest era el tercer mandat que era regidor. Emma Cachón és qui l'hauria de substituir al consistori.



Motius de política local

En declaracions a aquest diari, el fins ara regidor de Sant Joan ha explicat que també hi ha motius en clau de política municipal que l'han impulsat a prendre aquesta decisió. Es mostra decebut amb el partit que va guanyar les eleccions, Alternativa, que governa amb el PSC. «Fa servir el mateix discurs del PSC-PSOE i de Ciutadans i diu que el llaç groc provoca discrepàncies. No tenen en compte que l'1-O la Guàrdia Civil va venir dues vegades a estomacar la gent del poble, gent que havia anat a votar. A més, estem al costat de Lledoners, la presó on hi ha els set homes presos polítics, i posar el llaç groc és un gest d'humanitat envers els homes que van complir un mandat democràtic», afirma. Per aquest motiu demana als habitants del municipi que prenguin consciència.

Pesarrodona també parla dels set membres del CDR empresonats, acusats pel jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón de terrorisme, i recorda el pacifisme del qual beu el moviment independentista. «No són terroristes, són independentistes», indica.

La intenció de Pesarrodona és reforçar la secció local d'ERC, i creu que sense càrrecs de responsabilitat política tindrà més llibertat d'actuació. Sobretot vol treballar qüestions que tinguin a veure amb la llibertat d'expressió.