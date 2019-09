Santpedor tanca una lluïda Fira de Sant Miquel que satisfà organització i firaires

Santpedor ha tancat aquest dissabte una nova edició de la Fira de Sant Miquel, que ha deixat un bon gust de boca tant a l'organització com a firaires, i també una bona entrada de públic, segons apuntaven uns i altres. Més d'un centenar de parades de productes ecològics i artesans han omplert el casc antic durant tot el cap de setmana, que s'han combinat amb activitats lúdiques, espais gastronòmics i amb una oferta més artística, que incloïa exposicions, pintura i música en directe, i que és una de les vessants a potenciar de cara a properes edicions, segons apuntava aquest dissabte el regidor de Cultura, Agustí Comas.

La cultura popular ha estat més present que mai en aquesta edició, i n'ha esdevingut un dels principals reclams, tant amb l'estrena del primer gegantó ADF de Catalunya coincidint amb els 35 anys de la Colla de Geganters de Santpedor, com amb el bateig del bou brufat, un bou de foc que ja es va estrenar per Festa Major, però que ara ha tornat a ser protagonista i dissabte al vespre va donar el tret de sortida al correbou.

Ahir l'afluència va tornar a ser massiva, especialment amb l'exhibició castellera del migdia, tot i un final accidentat amb les caigudes tant dels castellers de Santpedor com dels Tirallongues de Manresa, si bé tot es va quedar amb un ensurt per contusions, segons va informar el dissabte a la tarda la mateixa colla local. També hi han participat els Moixiganguers d'Igualada.

La gastronomia també ha estat ben present en aquesta edició de la fira, tant pel que fa a l'afluència als espais de la taverna del Born o de Food Trucks de davant de la Nau (que era un dels espais dedicats a l'art), com amb el rostit de porc i l'arrossada que es van fer al migdia. En tots dos casos es van exhaurir els aproximadament 200 tiquets que hi havia en venda.



Firaires convençuts

«Ha vingut força gent i s'ha venut força», apuntava ahir a la tarda Carles Ruiz, de Tèxtil i complements. És el quart any que ve a la fira, des de Sant Cugat del Vallès, i diu que «ha estat un dels millors», tot i que voldria «les parades més juntes» i no tant escampades per tot el casc antic.

És el setè any que Gisela Martori, porta a Santpedor la seva parada d'embotits Arblanch de Vic,i assegurava que «a nivell de visitants, aquesta és una bona fira, sobretot aquests dos últims anys». En canvi,la sensació de Carme Areñas, una firaire de Torelló que ven roba i bijuteria, és que dissabte l'ambient era una mica més fluix. Ha explicat que és una fira a la qual fa anys que ve, i ha apuntat la forta competència que diu que hi troben sectors com el seu.