Jordi Pons (escalador de Llum i Llibertat): «Ho faig per cultura, per excursionisme i per país»

L'alpinista català Jordi Pons, de 86 anys, és el més veterà dels més de 500 escaladors que aquest dilluns pugen les agulles de Montserrat, en el marc de l'acte 'Llum i Llibertat'. Pujarà el Cavall Bernat, l'agulla més simbòlica de totes, amb 1.110 metres d'altitud. Allà hi encendrà un farell, un llum led que, juntament amb 130 més, il·luminaran, durant dotze hores, 131 agulles de Montserrat per recordar els 131 presidents de la Generalitat de Catalunya i reclamar la llibertat del país. "Ho faig per cultura, excursionisme i per país. De totes les vegades que he pujat el Cavall Bernat, aquesta és la més emotiva", ha assegurat. L'organització està pendent ara del fogony, un fenomen meteorològic típic a Montserrat que podria complicar la visibilitat de l'acte.

Montserrat viu aquest dilluns un dia especial, amb un batibull d'escaladors amunt i avall que accedeixen a les 131 agulles del massís. L'acte 'Llum i Llibertat' il·luminarà durant 12 hores les agulles de la muntanya per recordar tots els presidents de la Generalitat i reclamar la llibertat del país.

Una de les cordades més especials la protagonitza el veterà alpinista Jordi Pons, de 86 anys, al Cavall Bernat. Puja amb tres escaladors més, entre ells, el basc Jon Beaskoetxea, un bomber que el dia del referèndum, l'1 d'octubre del 2017, estava "defensant" les urnes a Sant Joan de Vilatorrada, al Bages, un dels col—legis on la policia espanyola va actuar. "No em va sorprendre perquè al País Basc ja havíem viscut episodis d'aquesta mena", ha explicat. Beaskoetxea ha decidit participar a l'acte "perquè s'hi ha d'estar". "Montserrat és un lloc emblemàtic, era una crida a la solidaritat i a la llibertat, i això no té fronteres", ha assegurat.

A les set de la tarda està previst l'acte polític a la zona esportiva del Bruc, a l'Anoia. Hi participarà el president de la Generalitat, Quim Torra, que, en acabar l'acte, pujarà a Sant Jeroni, l'agulla que ell mateix ha apadrinat.



Pendents del 'Fogony'

Cada grup d'escaladors passarà la nit dalt de les agulles amb un farell, un llum led, que cremarà durant dotze hores. L'organització està pendent ara del 'Fogony', un fenomen meteorològic típic a Montserrat, que pot dificultar la visibilitat. "Tot i això, esperem que es pugui veure bé, tal com ens hem imaginat, a 40 quilometres de distància", ha explicat un dels organitzadors, Pau Pintado.