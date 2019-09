Els millors llocs per veure les agulles de Montserrat il·luminades

La comissió de l'acció «Llum i Llibertat» ha informat aquest dilluns que, després de fer els càlculs convenients per tal d'ajustar al màxim l'hora de l'encesa «de cara a assegurar unes bones imatges que ens hauran de servir per fer saber al món que hi som i que hi continuarem sent», s'ha fixat l'hora de l'encesa dels farells el dilluns 30 de setembre de 2019 a tres quarts de vuit del vespre.

L'encesa durarà dotze hores i es donarà per acabada a tres quarts de vuit del matí del dia 1 d'octubre. Paral·lelament, i a la mateixa hora, també s'encendrà un farell a Waterloo, a la Casa de la República. Un cop acabat l'acte el president Quim Torra pujarà a l'agulla de Sant Jeroni, la més alta del massís, que és la que se li ha associat com a 131è president de la Generalitat.



Des de quins llocs es veurà millor l'encesa de les agulles de Montserrat?



Les agulles il·luminades de Montserrat es veuran des de molts punts de la Catalunya Central. Aquests són 23 dels punts de diversos municipis des dels quals es podrà observar millor:



