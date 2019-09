Sant Fruitós registra un augment de la neteja de parcel·les que estan buides

Sant Fruitós ha aconseguit que en el segon any d'aplicació de l'ordenança de neteja de parcel·les, el 72,7% de les que s'han inspeccionat hagin estat netejades pels seus propietaris. El 2018 van ser el 57% del total. Segons fonts municipals, el consistori ha executat subsidiàriament la neteja de 104 terrenys (23,4%) i han estat netejades de forma voluntària 323 (72,7%). Durant la campanya del 2018 es van netejar voluntàriament 262 parcel·les. Enguany han quedat 17 parcel·les pendents d'executar, el 3,8%, per les 90 de l'any anterior (19%). El descens s'atribueix a «les millores realitzades» a l'ordenança en el segon any de la seva aplicació.