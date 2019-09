Súria celebra la Setmana de la Mobilitat amb activitats per als infants i les famílies

La Setmana de la Mobilitat ha començat a Súria aquest dilluns amb una primera jornada de sessions formatives i pràctiques sobre seguretat viària per a infants. La cloenda de la Setmana consistirà en una pedalada urbana que tindrà lloc dissabte vinent, a partir de les 17.00 h, amb sortida des de la plaça de Sant Joan.

Les sessions formatives, que es faran cada dia fins divendres, tindran lloc a les escoles de la vila per als alumnes de P5, 2n, 4t i 6è de primària, i en sessions pràctiques en un circuit instal·lat a les Pistes de l'Escorxador per als alumnes de 4t i 6è de primària. Aniran a càrrec de la Policia Local.

Pel que fa a la pedalada urbana, es tracta d'una activitat oberta a tothom. Les persones participants tindran berenar gratuït i una bossa-motxilla d'obsequi. L'organització de la Setmana de la Mobilitat a Súria és a càrrec de les àrees de Medi Ambient i Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament i de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener, amb la col·laboració de la Unió Ciclista Mig-Món i el suport de la Diputació de Barcelona i la Generalitat.

La Setmana de la Mobilitat és una iniciativa d'àmbit europeu per promoure hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables. L'edició d'enguany se celebra sota el lema 'Camina amb nosaltres!', amb l'objectiu d'incentivar els desplaçaments a peu o en bicicleta sempre que sigui possible.



Pedalades populars per l'Ecorail

Dins del programa de la Setmana de la Mobilitat s'inclouen dues pedalades populars per la ruta de l'Ecorail del Cardener, previstes per als dissabtes 19 d'octubre i 16 de novembre. Les inscripcions es poden fer a través del correu electrònic info@guiesbtt.cat. El preu serà de 10 euros per als adults i de 5 euros per als menors. En tots dos casos, s'hi inclou l'avituallament.



Concurs de fotografia a Instagram

Una altra de les activitats de la Setmana de la Mobilitat és la convocatòria d'un concurs de fotografies a Instagram sobre mobilitat sostenible i patrimoni de la indústria viva que elabori o promogui els productes locals dels municipis que donen suport a l'Ecorail del Cardener (Callús, Castellnou de Bages, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Salvador de Guardiola, Santpedor i Súria). Les fotografies es poden publicar a Instagram fins al proper 19 d'octubre a les 22.00 h, amb l'etiqueta #photoconcursecorail. Les bases del concurs es poden consultar al web de l'Ajuntament de Súria.