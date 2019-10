L'independentisme fa brillar Montserrat

La muntanya de Montserrat es va il·luminar ahir al vespre amb 131 farells que resseguien tota la seva silueta per oferir una estampa brillant durant dotze hores. És la singular fórmula amb què el món independentista ha volgut fer sentir la seva veu per reclamar unitat estratègica cap a un horitzó d'independència i llibertat. A 3/4 de 8 dels vespre, més de 500 escaladors encenien els 131 farells, cadascun situat en una agulla diferent de la muntanya, davant l'expectació de nombrosos ciutadans que van voler presenciar una imatge inèdita des de punts elevats de l'entorn del massís.

La iniciativa «Llum i llibertat», impulsada per Artistes de la República, l'ANC, i la Federació d'Entitats Excursionistes de la República, amb el suport d'Òmnium Cultural, s'havia programat per a la vigília de la Diada, però la pluja ho va impedir i es va posposar a la vigília de l'1-O, just quan es compleixen dos anys del referèndum d'autodeterminació. Es van escollir 131 farells, distribuïts en 131 agulles diferents, en record dels 131 presidents que ha tingut la Generalitat.

A primera hora de la tarda els escaladors ja van començar a sortir des dels diversos punts de la base perimetral de la muntanya cap a les seves respectives agulles per tenir-ho tot a punt per a 3/4 de 8.

Unes quatre hores abans, Martí Camps, Josep Panadès, Anna Suñé, Maria Tor i Xavi Capella, del Centre Quitxalla Excursionista (Cquie) de Puig-reig, ja descarregaven les motxilles i l'equipament a peu de carretera, a Creu Regató, per enfilar uns 400 metres fins al Salt de la Mina, i participar en una aventura doblement motivada «per l'esport i la política». Els esperava entre una i dues hores de camí. Un cop a dalt, hi farien nit, cadascú amb el seu sac, la màrfega, l'anorac, i roba tèrmica a sota, però abans els esperava un sopar «i una ratafia amb galetes per aguantar més bé la fresca».

Poc després arribaven al mateix aparcament Montse Vendrell, Verònica Huguet i Sara Codina, tres amigues del Centre Excursionista Sant Vicenç de Castellet, disposades a pujar l'agulla Lluís Estasen «perquè som escaladores i independentistes», apuntaven.

Hi tenien unes tres hores de re-corregut que el mateix centre excursionista va triar amb previsió que hi pogués participar més gent, alguns sense estar habituats a l'escalada, tenint en compte que l'encesa era prevista per a la vigília de la Diada. Al final, l'expedició es va limitar a elles tres, que preveien dormir dalt de l'agulla. Això sí, «ben assegurades perquè és petita i hi cabem justet». Hi van plantar l'estelada, i les banderes del centre excursionista i per l'alliberament dels presos.



Amb la cadira i la càmera a punt



La curiositat per veure la carena del massís il·luminada com mai va atraure centenars de persones al llarg dels diversos miradors que la mateixa organització havia aconsellat per veure l'espectacle.

A Manresa, es van triar punts elevats com el parc de l'Agulla i la torre de Santa Caterina. I també el polígon de Bufalvent, on encara era ben clar i ja hi havia desenes de persones expectants. La majoria en tenien prou amb el mòbil, però n'hi havia de ben equipades amb la càmera i el trípode, i fins i tot hi ha qui portava cadires, taules i algun refresc.

Si abans de la posta hi havia una certa decepció entre els més impacients per veure les primeres llums, la foscor va anar aixecant els ànims, i poc després de les 8 ja es veia una carena completament il·luminada. Des de Bufalvent es distingien cap a una seixantena de llums, amb una resplendor especial des del coll del Migdia fins a Can Maçana.

A l'efecte estètic s'hi va afegir la bona visibilitat que oferien ahir dos planetes. En el moment de l'encesa, Júpiter lluïa sol gairebé sobre Montserrat, lleugerament desplaçat a l'oest. Més tard va aparèixer Saturn.