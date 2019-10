La fira Discat torna a Sant Joan la setmana vinent

Sant Joan de Vilatorrada tornarà a ser, els dies 9 i 10 d'octubre, un punt de referència de les discapacitats amb la celebració de la tercera edició de la fira Discat. El certamen, que vol fomentar la inclusió en el món de les discapacitats treballarà la inclusió en la salut mental i en l'educació amb la idea de sumar les fortaleses i capacitats de les persones amb discapacitat en el dia a dia.

Aquesta edició de Discat, que no se celebrava des del 2016, seguirà la línia de treball del Pla d'Inclusió elaborat per l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada des de la Regidoria de Benestar Social. En aquesta ocasió, el consistori fa equip en l'organització amb l'empresa de serveis Amb Salut, que ofereix assessorament, elaboració de projectes i formació per a la millora de la salut i el benestar de les persones i comunitats.

L'objectiu de les dues parts és buscar la igualtat de condicions i d'oportunitats als serveis, recursos i espais necessaris per a la participació de les persones en la vida econòmica, social i política i tenir unes condicions que permetin portar una vida digna.

Discat 2019 també es planteja la sensibilització de la població perquè li doni a la inclusió la importància que es mereix. Durant els tres dies de Discat es realitzaran un gran nombre d'activitats. Els dos primers dies seran jornades tancades, adreçades als nens de les Escoles Ametllers, Collbaix i Joncadella de Sant Joan de Vilatorrada i als joves alumnes de l'Institut Quercus i el SINS Cardener.



Gimcana inclusiva

Entre les activitats hi haurà tallers pràctics amb circuit d'activitats físic-esportives adaptades i la gimcana de la discapacitat. Aquesta és una activitat d'educació en valors per als alumnes de 4t i 5è d'educació primària de les Escoles Ametllers, Joncadella i Collbaix de Sant Joan de Vilatorrada. El fil conductor de la gimcana serà «L'Ona i el seu aniversari», un conte d'Anna Garcia Galcerán amb il·lustracions de Joan Turu. La jornada començarà al parc de davant de Cal Gallifa.

La jornada professional prevista per divendres 11 d'octubre s'ha anul·lat a causa de la vaga general. Tota la informació necessària amb activitats, horaris i espais de la Fira Discat es poden consultar al web: http://www.firadiscat.cat/