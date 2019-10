Sant Vicenç estrena el camp de futbol amb un increment del 12% del pressupost inicial

Sant Vicenç de Castellet ja ha pogut estrenar les noves instal·lacions del camp de futbol municipal Les Roques. Després de mig any d'espera a causa de les deficiències que presentava l'obra, finalment divendres es va poder recepcionar i, dissabte i diumenge, el nou equipament ja va acollir els primers partits de futbol. Al final, el nou camp ha costat uns 150.000 euros més del que preveia el pressupost inicial.

En consistori va aprovar la setmana passada el document on es justifiquen les modificacions produïdes durant l'execució respecte el projecte inicial. Això ha representat un increment del pressupost de 150.000 euros, el 12% més respecte els 1,4 milions d'euros previstos inicialment. Tot i que l'obra està enllestida, queda pendent incrementar la potència de llum i fer un mur.

Segons l'alcaldessa de Sant Vicenç, Adriana Delgado, «hem agafat la responsabilitat de poder obrir i posar en marxa el camp de futbol, una obra que ja estava feta i amb una despesa molt important, tot i que inicialment no estàvem d'acord amb aquest projecte», impulsat per l'antic equip de govern. Delgado lamenta que, a més de la mala gestió i el retard, no hi hagi pressupostat en els comptes d'aquest any «ni un euro per al manteniment del camp quan es preveia obrir el març». Afirma que «tot i que aquest projecte no era el nostre, hem recepcionat l'obra, que han pagat tots els santvicentins i santvicentines, i que s'ha d'utilitzar i gaudir».

Les deficiències tècniques i constructives que hi havia en les obres del camp de futbol, ara ja resoltes, feien inviable la recepció de l'obra, un tràmit necessari per obrir les instal·lacions i que estava pendent des de fa mig any, quan al govern hi havia el PDeCAT. Finalment, un cop aprovat el document que actualitzava el projecte, divendres passat ja es va poder recepcionar l'obra i durant tot el cap de setmana el Futbol Club Sant Vicenç ja ha pogut disputar els partits a les noves instal·lacions.

Els treballs al camp de futbol van començar l'estiu de l'any passat i es preveia poder estrenar les instal·lacions la primavera passada. La convocatòria d'eleccions generals va impedir fer una inauguració oficial, però al seu lloc es va fer una jornada de portes obertes el 23 de març, en què l'obra es donava pràcticament per finalitzada i en espera de ser recepcionada. Un tràmit que s'ha allargat fins ara.