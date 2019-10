Torra marca l'1-O com a data fundacional cap a la República

? El president de la Generalitat, Quim Torra, va assegurar ahir que l'1-O és «la data fundacional del camí inaturable cap a la República catalana». Per al president, l'1-O «va ser llum i llibertat, i assenyala el camí cap a la democràcia i la defensa dels drets». Ho va dir des del Bruc, un dels miradors de l'encesa d'ahir, i on es van aplegar unes 300 persones per veure l'espectacle.

Amb Montserrat mig tapada per la boira, Torra va dir que «un nuvolet de res no farà que no pugem fins a dalt de tot», i va afegir que «necessitem molts núvols perquè ens aturin a nosaltres». Va ser el missatge d'esperança que el president va voler llançar la vigília de l'1-O, quan se celebren dos anys del referèndum. Citant el títol de l'acte, «Llum i llibertat», Torra va assegurar que «aquest és el millor hashtag pels dies que vindran perquè necessitem això: llum i llibertat» i perquè, segons va dir, l'1-O va ser precisament això: «L'1-O ens assenyala el camí cap a la democràcia i cap a la defensa dels drets».