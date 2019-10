Castellfollit dóna continuïtat a la fira dedicada a la mongeta autòctona

Castellfollit del Boix celebrarà el proper 13 d'octubre la segona edició de la Fira de la Mongeta de Castellfollit, una plataforma per tal de donar a conèixer arreu del territori aquest llegum i a la vegada dinamitzar el municipi de la que n'és autòctona. La fira, enfocada a un públic familiar, pretén repetir així l'èxit de l'any passat.

Des de les deu del matí fins les dues del migdia, la mongeta de Castellfollit del Boix serà el fil conductor i l'element aglutinador d'una fira que comptarà amb un mercat de productes agroalimentaris on es podran trobar mongetes així com tota una varietat de productes artesans i locals. A més, la fira comptarà amb un sistema de tasts per tal que els i les visitants puguin degustar tant la mongeta com tota la resta de productes.

Per tal d'arrodonir l'experiència gastronòmica, també hi participaran els restaurants del municipi i, com a novetat d'enguany, l'associació Els Fogons Gastronòmics del Bages oferirà una demostració gastronòmica en directe.

Per altra banda, la programació també ofereix tot un seguit d'activitats per tal de fer gaudir tota la família. El centre del municipi es desplegarà amb tot un conjunt de jocs gegants; Mònica Torres explicarà als més menuts una sèrie de contes sobre la vida al camp; es realitzarà una demostració in situ per veure com es batien les mongetes en l'antiguitat i hi haurà una xerrada per conèixer les propietat gastronòmiques d'aquest llegum.



Una varietat única per revaloritzar

La mongeta de Castellfollit del Boix és una varietat autòctona i originària d'aquest municipi i és alhora un dels 55 productes singulars catalogats pel Programa de la Xarxa de Productes de la Terra de Barcelona. Aquesta distinció destaca les característiques úniques d'aquesta mongeta, distingint-la de la resta i arrelant-la al seu municipi.

Segons l'alcalde de Castellfollit del Boix, Celestí Rius, la fira no només "revaloritzarà la mongeta de Castellfollit del Boix a nivell gastronòmic i a nivell productiu", sinó que també "servirà per promocionar el municipi de Castellfollit del Boix a través del seu producte més singular i identitari: la mongeta que li dona nom".

Entre les activitats destinades a la revalorització de la mongeta també en destaca un projecte per a la millora genètica de la varietat tradicional, impulsat pel mateix Ajuntament en col·laboració amb el Consell Comarcal del Bages i la Fundació Miquel Agustí des de l'any 2011.

La fira, impulsada des de l'Ajuntament de Castellfollit del Boix, compta amb el suport econòmic de la Diputació de Barcelona i la coordinació tècnica per part de la cooperativa de treball Raiels, ubicada a Solsona.