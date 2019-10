Sant Fruitós celebrarà el 2020 l'Any Lluís Espinal

Sant Fruitós dedicarà celebrarà el 2020 l'Any Espinal, dedicat al sacerdot jesuïta i activista social fill del poble i que va morir assassinat a Bolívia el 1980, i ja n'està perfilant els actes.

El municipi impulsarà, al llarg de l'any vinent diferents propostes i activitats a l'entorn de la seva figura per donar-lo a conèixer entre la ciutadania.

Lluís Espinal i Camps va néixer a Sant Fruitós de Bages l'any 1932 i des del 2005 que n'és fill predilecte. Aquest any 2020 el municipi dedicarà un any d'activitats per tal de donar a conèixer la seva figura i la seves múltiples facetes com a comunicador, productor de cinema, escriptor i inclòs escultor de talles de fusta.

Per tal de programar i planificar les activitats ja s'ha constituït una comissió organitzadora de l'Any Lluís Espinal 2020. Una de les primeres iniciatives que es duran a terme és la confecció del calendari del 2020, dedicat a la seva figura i vida, així com un logotip que presidirà tot l'any i que serà l'emblema de totes les activitats que es desenvoluparan.

Lluís Espinal va esdevenir sacerdot jesuïta als 30 anys, vocació que va compaginar amb el món de la comunicació com a guionista, cineasta i productor. Va ser al capdavant del programa de TVE "Cuestión urgente" on abordava problemàtiques socials que el règim no permetia. La censura espanyola el va portar a Bolivia, on va treballar de professor a la Universidad Catòlica de la Paz.

A Sud-Amèrica, va donar suport als més necessitats i va criticar durament el règim opressor. Aquest procés de solidaritat progressiva i identificació amb el poble humil va culminar amb la seva detenció i posterior tortura fins que va ser assassinat el 21 de març de 1980.