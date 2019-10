Sant Fruitós licita les obres de reforma de les oficines del camp de futbol

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha licitat la fase de remodelació del camp de futbol que preveu la reforma de l'edifici de les oficines. Un cop l'edifici del nou bar del recinte esportiu ja encara la seva recta final, ara el consistori ha inicat els tràmits per adjudicar aquesta nova fase. Les empreses interessades a participar en el concurs públic tenen temps fins al proper 14 d'octubre per presentar la documentació.

Aquesta nova fase de remodelació de les instal·lacions del camp de futbol municipal es licita per un import de 141.782,16 euros. Posteriorment, s'executaran les fases del projecte d'intervencions restants, que són l'entrada al recinte esportiu, la urbanització dels camins d'accés i la reforma de la pista poliesportiva. En aquests moments s'està acabant d'enllestir la segona fase, que inclou un espai lúdic infantil i un bar amb terrassa exterior, on es podrà accedir tant des de dins del recinte com des de l'exterior.