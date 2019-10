La Nocturna Vinum dona avui el tret de sortida a la Festa de la Verema del Bages

Manresa, Artés i Sant Fruitós se sumen avui a la Nocturna Vinum, el maridatge de tapes i vins de la DO Pla de Bages, que dona el tret de sortida a la Festa de la Verema del Bages, que arriba a la 24a edició. La desena d'establiments participants tindran música en directe i accions artístiques.

Diversos equipaments de restauració de Manresa, Artés i Sant Fruitós, que s'ha sumat enguany a la iniciativa, oferiran música en directe i elaboraran unes tapes especials maridades amb vins de la comarca. Segons apunten des de la DO, «aquest és un acte que s'ha consolidat i els mateixos serveis de restauració no dubten que es troben davant una bona oportunitat per exposar la bona gastronomia, que ofereixen ben maridada amb els vins del Bages».

Els participants podran tastar una tapa especial que cada restaurant haurà preparat per a l'ocasió. Cada consumició d'una tapa i una copa de vi tindrà un cost de 3,5 euros i també s'oferirà la consumició prèmium per un cost de 5 euros, que inclourà un vi de gamma alta. La Festa de la Verema del Bages continua demà amb la inauguració a Sallent i el cap de setmana es trasllada a Artés.