El Parc Rural del Montserrat farà a Sant Vicenç una presentació del Banc de terres

El Parc Rural del Montserrat ha programat per a aquest mes quatre presentacions del Banc de terres, un projecte per recuperar i posar en valor terrenys agrícoles que estan en desús o abandonats, posar-los novament en activitat i facilitar el seu accés a nous productors. Les presentacions es faran en quatre municipis del Parc Rural, a les quals estan convidats a participar-hi tant els propietaris de terres com els seus potencials arrendataris. La darrera de les presentacions, el 24 d'octubre, tindrà lloc a Sant Vicenç de Castellet. Prèviament, se'n faran a Olesa, el Bruc i Piera.

La iniciativa del Banc de terres forma part del projecte europeu BCN Smart Rural cofinançat per la Diputació de Barcelona i els fons FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional), amb la voluntat de posar en contacte els propietaris de terres i persones que en busquen per conrear. Per als propietaris de les ter-res, els avantatges van des de poder millorar i revalorar el seu ter-reny fins a fer possible el lloguer i treure'n un rendiment.