Súria tanca el castell per remodelar-ne la coberta

El centre explicatiu del castell de Súria quedarà tancat a partir del proper dilluns, 7 d'octubre, a causa de les obres de reparació de la coberta que es portaran a terme en aquest edifici. Mentre es perllonguin les obres, el castell estarà fora del recorregut de visites guiades que habitualment es porten a terme al Poble Vell.

Les obres consistiran en la impermeabilització de la coberta, així com la substitució de plaques i d'un vidre trencat a la lluerna del castell. L'objectiu d'aquesta actuació és resoldre el problema dels degoters provocats per la pluja a causa del deteriorament d'alguns elements de la coberta.

El problema dels degoters feia necessària la reparació de la coberta pel risc de deteriorament que representava per als elements interiors del castell. El desenvolupament de les obres presenta la complexitat del treball en altura i de l'estructura de la coberta.

El preu d'adjudicació ha estat de 44.028,98 euros, IVA inclòs, aportats íntegrament per l'Ajuntament. La data d'inici d'aquesta actuació ha estat fixada per a començament d'octubre a causa dels terminis imposats per la tramitació administrativa i l'obligació legal de tenir-les acabades dins d'aquest exercici.

L'objectiu de l'Ajuntament és que el Centre d'Interpretació del Castell pugui obrir durant la 18a Fira Medieval d'Oficis, que se celebrarà el cap de setmana del 9 i 10 de novembre.

Malgrat això, la decisió final s'haurà de prendre a començament de novembre, en funció de l'evolució de les obres.