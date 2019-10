La Generalitat concerta les primeres places de la residència de Castellgalí

Després de vuit anys d'espera, la residència d'avis de Castellgalí ja comença a tenir places concertades per part de la Generalitat, un compromís que l'administració pública catalana va adquirir el 2010.

Concretament, des d'aquest mes de setembre, el centre gestionat per la Fundació Ibada disposa de 10 places públiques de residència i 5 de centre de dia. La xifra, tot i així, encara és lluny de la que figura a l'acord firmat per l'Ajuntament de Castellgalí, la Fundació Ibada i la Generalitat fa vuit anys, i en el qual aquest darrer òrgan es comprometia a oferir al centre 45 places de residència públiques i 5 de centre de dia (la meitat de les cent places que té de capacitat la residència del poble).

L'Ajuntament de Castellgalí i Ibada han batallat durant aquest temps per aconseguir les places concertades. En aquest sentit, fa un any i mig, ambdues parts van denunciar la Generalitat a través d'un contenciós legal per desbloquejar la situació. La decisió es va argumentar, a més a més , pel fet que en aquelles dates es van adjudicar 7 places a la residència de Santpedor i 7 més a la de Sant Fruitós, mentre que la de Castellgalí, tot i el conveni, no en va rebre cap. Ara, des de l'Ajuntament s'entén que la situació està canviant i, davant l'adjudicació d'aquestes primeres 15 places concertades, s'ha optat per retirar el contenciós.

«De moment, anem pel bon camí», valora l'alcalde de Castell-galí, Cristòfol Gimeno. Afirma que quan es van plantejar presentar el contenciós «era l'única manera d'insistir en la reclamació», i afirma que, tot i aquestes 15 primeres places ofertes, l'Ajuntament «seguirà treballant per aconseguir l'objectiu inicial, que la residència sigui la meitat privada i la meitat pública a través de concert».

La residència Ibada de Castell-galí, inaugurada el març del 2012, té un total de 90 places de residència i 10 de centre de dia. El compromís signat per part de la Generalitat establia que la meitat de les seves places, 45, havien de ser públiques. Fins ara, però, no en tenia cap de concertada.

Per a la seva construcció, l'Ajuntament de Castellgalí en el seu moment va adjudicar uns ter-renys municipals a la Fundació Ibada, que es va fer càrrec de la construcció i del cost de la residència de gent gran. A canvi, n'obtenia una explotació per un pe-ríode de 40 anys per recuperar i fer rendible la inversió.

Quan es va presentar el contenciós –el desembre del 2017– ara retirat, el president d'Ibada, Josep Corrons, argumentava que «quan vam agafar la concessió un dels factors determinants va ser que hi havia un compromís signat entre l'Ajuntament de Castellgalí i la Generalitat» que la meitat de places serien públiques, la qual cosa havia de garantir la viabilitat econòmica de la residència.