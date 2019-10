Sant Fruitós encarrila el cartipàs amb una proposta d'ERC avalada pel govern de GfP

L'atzucac en què es troba des de fa gairebé quatre mesos l'aprovació pendent del nou cartipàs de Sant Fruitós, sembla que està en procés de solució. El grup municipal d'ERC, a l'oposició, ha presentat una proposta que l'equip de govern de Gent fent Poble (GfP), en minoria, veu de bon ull, i si no hi ha cap imprevist d'última hora es convertirà en el desllorigador d'una situació que s'estava eternitzant després de dos intents d'aprovació fallits i d'un tercer ple convocat per a dimecres, que al final no es va acabar celebrant (vegeu l'edició d'ahir).

ERC i GfP mantenien una reunió anit en què es preveia acabar de consensuar el document, que ja partia de l'aval previ per part de totes dues formacions, i que igualment es farà extensiu a la resta de grups, PSC i Junts per Sant Fruitós, amb la voluntat que s'hi adhereixin.

Si bé les relacions entre ERC i GfP estan a flor de pell, la proposta s'ha tirat endavant per «responsabilitat política», i «pel compromís que tenim envers el poble», apuntava ahir la líder dels republicans, Àdria Mazcuñán, que al mateix temps reprovava «actituds fanfar-rones» per part d'alguns membres de GfP, en qui no amagava haver perdut «la confiança».

Amb la seva proposta, ERC vol garantir «el màxim de transparència i consens» per afrontar el mandat. Per això, un punt bàsic de l'acord és que tots els projectes que vulgui estudiar l'Ajuntament i suposin més d'un 2,5 % del pressupost municipal (més de 250.000 euros) siguin consensuats per tots els grups «i des del minut zero», recalca Mazcuñán.

El document també demana la presència d'un representant d'algun dels tres grups de l'oposició en les comissions de treball, internes i externes, de l'Ajuntament. Finalment, també es parla de la «racionalització» de sous, tot i que «no ha estat el principal camp de batalla», assegura Mazcuñán. La proposta d'ERC és que en el còmput global de l'equip de govern es mantingui el mateix nivell de despesa que en l'anterior mandat, inclòs l'equivalent del salari del setè regidor que hi havia aleshores, i que ara es repartiran entre els sis actuals (el 2015 GfP va treure cinc regidors, un menys que ara, però governava en coalició amb els dos del PSC).



Aprovació i cobrament retroactiu

La proposta arriba després de mesos de tensions entre govern i oposició, agreujades precisament per la qüestió del cartipàs, que es va portar a votació en dos plens, el 10 i el 24 de juliol, amb dos dictàmens diferents després d'haver intentat acostar posicions, però sense èxit perquè l'oposició en bloc els va acabar tombant igualment. Al ple previst per a aquest dimecres, la proposta d'ERC ja era sobre la taula però les discrepàncies van tornar a aflorar. En aquest cas, va ser pels canvis d'horaris que van envoltar la convocatòria, de manera que el cartipàs no es va debatre perquè finalment el ple no es va celebrar, si bé ja es va deixar entreveure la voluntat d'un preacord. En aquella sessió, el mateix Batanés va parlar de l'existència d'un document avalat pels dos grups, i ahir ho va tornar a corroborar en declaracions a aquest diari.

A partir d'aquí, i si res no es torça, avui mateix es farà arribar el document a la resta de grups i es debatrà dilluns en junta de portaveus, amb previsió de convocar un ple per a dimarts per aprovar el nou cartipàs. Un cartipàs que, segons Batanés, preveurà cobrar retroactivament els sous i les indemnitzacions que govern i oposició han deixat de percebre fins ara.