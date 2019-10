Alumnes d'Avinyó reclamen més opcions de transport per anar a l'institut d'Artés

Famílies d'Avinyó amb fills que estudien a l'institut d'Artés reclamen alguna alternativa que els compensi la pèrdua de places de transport que ha suposat el pas de l'escola Barnola d'Avinyó cap a institut escola. El fet que enguany aquest centre hagi iniciat el primer curs d'ESO ha fet disminuir la demanda de transport obligatori, de manera que s'ha suprimit un dels dos busos que hi havia fins ara, i això ha deixat sense places els estudiants de batxillerat (i també els de 1r d'ESO que van a Artés), que fins ara aprofitaven les que hi havia vacants.

La gestió del transport escolar amb subvenció va a càrrec del Consell Comarcal, però només cobreix l'obligatori, és a dir, fins a 16 anys, i el dels alumnes que necessàriament s'han de desplaçar a un altre municipi per estudiar un determinat curs perquè en el seu no s'imparteix.

El batxillerat tampoc no entra en aquest paquet perquè és ensenyament postobligatori, però fins ara no hi havia cap problema perquè els estudiants es poguessin desplaçar fins a Artés. I és que el Consell Comarcal posava dos busos a disposició dels alumnes d'Avinyó, tenint en compte que havia de cobrir el transport obligatori per als quatre cursos d'ESO, i això deixava places lliures perquè les ocupessin els 19 de batxillerat que hi havia (pagant l'aportació corresponent). L'entrada en funcionament aquest curs de l'institut escola amb el primer curs d'ESO a Avinyó fa que la cobertura de transport només sigui obligatòria per als alumnes de 2n, 3r i 4t, per la qual cosa n'hi ha prou amb un sol bus, que ja queda cobert i no queden places vacants ni per als alumnes de primer, que ara tenen l'institut d'Avinyó de referència, ni per als de batxillerat.



Una solució provisional amb Oló

Tot plegat fa que enguany s'hagin quedat sense transport una trentena d'alumnes (entre batxillerat i els de 1r d'ESO que han optat per estudiar a Artés), i les famílies afectades demanen una solució.

El Consell Comarcal del Bages no té «ni eines ni diners, perquè no tenim ingressos propis» per posar un altre bus, si no és que augmenta la demanda d'alumnes de 2n, 3r i 4t d'ESO a mig curs, segons han apuntat fonts de l'àrea d'Ensenyament. La mesura provisional que s'ha proposat és poder utilitzar les places vacants del bus escolar que porta els alumnes d'Oló a Artés, una opció a la qual s'han apuntat algunes famílies però que no convenç perquè implica un recorregut molt llarg. I és que l'ideal seria que, en comptes de fer el trajecte directe, aquest bus fes parada a Avinyó, però perjudicaria els alumnes d'Oló perquè haurien de marxar més d'hora per entrar a Avinyó a recollir els seus companys, de manera que s'ha optat perquè el bus surti primer d'Avinyó, pugi fins a Oló i torni a baixar fins a Artés.

Les famílies també es queixen que ho tenen complicat per poder aprofitar la línia regular de Sagalés perquè no s'avé amb els horaris. I és que al matí surt a les 7 d'Avinyó i arriba a 1/4 de 8 a Artés, però les classes no comencen fins a les 8. I al migdia es dona una situació similar perquè el bus de tornada surt a les 14.25 hores, uns minuts abans que acabin les classes, per la qual cosa haurien de plegar més d'hora o esperar-se dues hores que passi el proper bus.

Tanmateix, la solució podria arribar per aquesta banda. L'Ajuntament d'Avinyó té prevista una reunió el 16 d'octubre amb la direcció general de Transports i Mobilitat amb una doble proposta, segons ha apuntat l'alcalde, Eudald Vilaseca. D'una banda, es demanarà que el bus de tornada al migdia es pugui endarrerir deu minuts perquè els alumnes tinguin temps d'agafar-lo, i de l'altra, es proposarà afegir-ne un de nou en l'horari d'anada al matí, que també podrien aprofitar els veïns.