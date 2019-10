ERC declina la proposta d'incorporar Junts per Sallent dins del govern

L'assemblea d'Esquerra Republicana (ERC) de Sallent ha declinat l'oferta de Junts per Sallent, Cabrianes i Cornet, a l'oposició, que fa uns dies li va demanar de poder-se integrar al govern i formar una àmplia majoria d'onze regidors en un ajuntament de tretze (n'hi ha dos més de Fem Poble). Els republicans, que governen amb una àmplia majoria de set representants, consideren que, amb el nou repartiment de regidories i la feina ja iniciada de reestructuració i reorganització interna del consistori, «Sallent necessita nous aires amb la il·lusió de seguir teixint projectes ja iniciats però també d'aconseguir nous reptes d'interès comú». D'aquesta manera, rebutja incorporar al seu govern els quatre regidors de Junts de Sallent.

Quan es van complir els cent dies de govern, els postconvergents van formular la seva proposta als republicans, entenent que una àmplia majoria «que englobi el màxim de sensibilitats» seria ideal per afrontar els reptes que el poble té al davant, com la residència, el desenvolupament pel creixement d'habitatges i d'indústria, la generació d'ocupació, o l'obertura de Sallent al riu.

Tanmateix, i a través d'una carta adreçada a Junts per Sallent, ERC argumenta que el mes de maig passat «la ciutadania va votar, massivament, Esquerra de Sallent per un canvi responsable, amb un equip preparat i un govern obert i transparent». Per aquest motiu, diuen, «ens considerem responsables de liderar aquest canvi».

Seguint amb la seva argumentació, els republicans apunten que es van presentar «per ser la força del canvi, per canviar males praxis i treballant en tot moment, colze a colze, entre entitats, veïns i veïnes i tot el teixit social amb què compta el nostre municipi», i que entenen que «tenim projectes i models de poble diferents, i en la diversitat hi ha la riquesa que ens uneix».

Tot i així, diuen, «sempre ens trobareu oberts a escoltar i treballar conjuntament pel bé comú i l'interès col·lectiu de Sallent, Cabrianes i Cornet». Per això, conviden el partit liderat per David Saldoni a treballar en una taula de diàleg composta per tots els regidors del consistori «per avançar en temes i projectes del municipi i tenir un fòrum on intercanviar propostes, opinions i suggeriments per avançar plegats».

Junts per Sallent va apuntar que, davant una negativa com la que ara es produeix, «començarem a dir i a proposar tot allò que considerem, tal com ens pertoca com a oposició».