Montserrat es desmarca de la pregària pels represaliats de l'1-O

Montserrat acollirà avui al vespre una vetlla de pregària i reflexió pels dotze líders polítics encausats per l'1-O. Tanmateix, el monestir ha emès un comunicat explicant que no n'és promotor ni s'hi adhereix institucionalment. De fet, apunta que ha permès la pregària «com tantes altres», però l'ha condicionada al fet que no hi hagi «discursos partidistes, ni s'utilitzin símbols polítics, ni es converteixi en cap moment en un acte a favor de la independència. El monestir no vol ni pot posicionar-se a favor o en contra d'opcions polítiques concretes defensades d'una manera pacífica i democràtica», afegeix el comunicat, que recorda que Montserrat «és i vol ser sempre la casa de tothom».