Santpedor manté la consulta sobre les vaquetes en ple debat per abolir-les

En ple debat sobre l'abolició dels correbous, Santpedor continua treballant en els detalls del procés participatiu que ha de decidir la continuïtat o no de les vaquetes de la festa major. La proposta aprovada al Parlament per demanar al Govern que modifiqui la llei i aboleixi les festes amb bous no ha alterat el plans de l'Ajuntament, que, paral·lelament al procés que segueixi aquesta proposta, tirarà endavant la consulta proposada per l'equip de govern d'ERC i Junts per Santpedor.

Una comissió tècnica i política està acabant de definir el procés participatiu, que es farà abans d'acabar l'any. De fet, s'estan ultimant els detalls i en els propers dies es farà pública la data i la pregunta. Fonts municipals apunten que l'Ajuntament manté «el ferm compromís de tirar endavant la consulta en el decurs d'aquest any» ja que la proposta del Parlament «és un tràmit que anirà en paral·lel» al procés participatiu.

Independentment del debat generat en els últims dies, des del consistori es considera que el municipi té el seu propi procés, «en el qual l'Ajuntament no es pronuncia cap a un sentit ni cap a un altre sinó que vol donar les eines perquè hi hagi un debat obert i transparent de les diferents posicions, que siguin defensades per la societat civil de Santpedor». En aquest sentit, asseguren que s'estan articulant els sistemes perquè «tothom pugui expressar la seva opinió des del respecte i potenciar el debat públic des de les entitats que representen les diferents posicions».

La continuïtat o no de les vaquetes, que fa prop de 40 anys que se celebren per la festa major, va ser un dels temes de debat a les darreres eleccions municipals i els dos grups que formen l'equip de govern, ERC i Junts per Santpedor, van acordar que el futur de les vaquetes a la festa major del poble s'ha de decidir en un procés participatiu.

La consulta es preveu realitzar abans d'acabar l'any per tenir una decisió presa abans d'elaborar els pressupostos del 2020, per donar un marge de temps suficient a la Comissió de Festes per preparar el programa d'activitats, amb vaquetes o sense, de cara a la festa major del proper mes de juny.

L'anunci de la consulta, fa un mes, va coincidir amb la recent reactivació del debat sobre les celebracions dels correbous a Catalunya arran de l'ensurt de Vidreres, on una vaqueta es va escapar del tancat on es feia la festa i va ferir diverses persones. Tanmateix, l'equip de govern de Santpedor va desvincular la seva consulta d'aquest fet ja que era un compromís que ja havien adquirit els partits en campanya i en el qual ja s'estava treballant.