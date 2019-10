Una vetlla de pregària a Montserrat recorda els encausats de l'1-O

El monestir de Montserrat ha acollit aquest dissabte al vespre una vetlla pels dotze líders polítics encausats per l'1-O. Durant la pregària, celebrada a pocs dies de la publicació de la sentència del Tribunal Suprem, dos familiars dels polítics empresonats han llegit una carta que els han fet arribar des de la presó i on els líders independentistes han demanat poder dialogar amb algú "que no temi l'escrutini de les urnes". Així mateix, els encausats han assegurat que els "dèbils" es refugien "en l'arrogància" i "només imposen", i han dit que el "patiment" d'estar tancats no els farà callar. "No permetrem que la més mínima espurna d'odi colonitzi els nostres cors i ànimes", han reblat. La lectura de la carta ha acabat amb un llarg aplaudiment.

El monestir de Montserrat va emetre aquest divendres un comunicat en el que es desmarcava de les motivacions de la vetlla i subratllava que no n'és el promotor ni s'hi adhereix. Així, va apuntar que permetia la pregària "com tantes altres" que es fan a Montserrat, però que la condicionava al fet que no hi hagués "discursos partidistes" ni s'utilitzessin "símbols polítics" i que la vetlla no es convertís "en un acte a favor de la independència".