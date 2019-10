Castellfollit dona continuïtat a la fira dedicada a la mongeta autòctona

Castellfollit del Boix celebrarà el proper 13 d'octubre la segona edició de la Fira de la Mongeta de Castellfollit, una plataforma per donar a conèixer arreu del territori aquest llegum i a la vegada dinamitzar el municipi del qual n'és autòcton. La fira, enfocada a un públic familiar, pretén repetir així l'èxit de l'any passat.

Des de les deu del matí fins a les dues del migdia, la mongeta de Castellfollit del Boix serà el fil conductor i l'element aglutinador d'una fira que tindrà un mercat de productes agroalimentaris on es podran trobar mongetes així com tota una varietat de productes artesans i locals. A més, la fira inclourà un sistema de tastos per tal que els visitants puguin degustar tant la mongeta com tota la resta de productes.

Per tal d'arrodonir l'experiència gastronòmica, també hi participaran els restaurants del municipi i, com a novetat, l'associació Els Fogons Gastronòmics del Bages oferirà una demostració gastronòmica.

D'altra banda, la programació també ofereix un seguit d'activitats per tal de fer gaudir tota la família. El centre del municipi es desplegarà amb un conjunt de jocs gegants; Mònica Torres explicarà als més menuts una sèrie de contes sobre la vida al camp, es farà una demostració in situ de com es batien les mongetes en l'antiguitat i hi haurà una xerrada per conèixer les propietats gastronòmiques d'aquest llegum.

La mongeta de Castellfollit del Boix és una varietat autòctona i originària d'aquest municipi i és alhora un dels 55 productes singulars catalogats pel Programa de la Xarxa de Productes de la Terra de Barcelona. Aquesta distinció destaca les característiques úniques d'aquesta mongeta.