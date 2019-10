La Festa de la Verema constata l'interès creixent pel vi bagenc fora de la comarca

La Festa de la Verema ha constatat aquest diumenge l'interès creixent pels vins de la Denominació d'Origen del Pla de Bages en aconseguir atraure públic de fora de la comarca que s'hi ha desplaçat per fer tastos de les ampolles autòctones. A la plaça Vella d'Artés, a on cada any té lloc el certamen, al migdia no hi cabia ni una agulla. L'afluència de públic era molt important i els productors presents a la fira estaven satisfets per la quantitat de visitants i l'ambient festiu que s'hi respirava.

«A la cita vinícola d'Artés hi ha un nombre creixent de visitants que provenen d'altres comarques. Són, sobretot, aficionats al vi i amb coneixements d'enologia que aprecien els que elaborem a la comarca», explicava el president de la DO Pla de Bages, Joan Soler, que no parava de parlar amb visitants que volien descobrir els sabors de les ampolles autòctones. A tots els estands de la plaça on hi havia instal·lats els 15 cellers de la comarca hi havia cues per omplir la copa amb les diferents varietats que oferien a un públic disposat a assaborir nous sabors.

Soler explicava que la personalitat que li han sabut donar els cellers bagencs al seu vi ha estat clau perquè cada cop siguin més valorats. «Moltes persones que no són dels Bages, i amants a la cultura del vi, han descobert en els últims anys que els nostres vins tenen identitat pròpia. Veient que entre els visitants hi ha gent de fora, podem dir que la DO Pla de Bages ha aconseguit potencial perquè agraden i perquè ens hem implicar a comunicar i explicar millor els nostres vins», afegia Soler.

A part, Josep Solergibert, que té el seu celler al municipi que cada any acull el certamen, explicava que en els darrers, amb la revalorització del vi a Catalunya i l'augment d'aficionats a l'enologia, «hi ha bagencs que de la comarca que cada any van al certamen i fan venir a amics de fora per tastar els vins del Bages i ensenyar aquest racó de la comarca». De fet, al migdia trobar un lloc per estacionar als carrers d'Artés era una tasca complicada degut als centenars de personers que hi havia.

Com cada any, entre el públic assistent hi havia moltes famílies, que anaven amb els fills. I és que la recollida del raïm i l'aixafada popular a la plaça són activitats pensades, sobretot, per a nens. També hi havia grups de joves d'amics que no es van voler perdre la cita, i és que a part de degustar les varietats de vins, els visitants també podien degustar productes alimentaris locals amb Mengem Bages.