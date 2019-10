Trànsit preveu activar abans d'acabar l'any els dispositius de la xarxa de control de la C-55

El Servei Català de Trànsit confia poder posar finalment en funcionament aquest any la xarxa de panells electrònics i dispositius de control i alerta que el departament de Territori i Sostenibilitat ha instal·lat al tram sud de la C-55, i que ja acumula més d'un any de retard respecte de les previsions inicials.

A final de l'any passat, el Servei Català de Trànsit –que és qui controlarà la xarxa– explicava a aquest diari –vegeu edició del 20 de desembre– que l'únic que restava pendent per posar tot el sistema en funcionament era donar d'alta els comptadors d'un parell de pantalles.

Les mateixes fonts afegien que la previsió era que es poguessin activar les setmanes posteriors –a principi d'aquest any. Però nou mesos després els panells segueixen apagats. Ara, les mateixes fonts han assegurat que tots els comptadors elèctrics ja estan operatius i que, per tant, ja es disposa de comunicació amb tots els panells.

Però que, per contra, encara resta pendent la recepció de l'obra, que es preveu que sigui al llarg del mes d'octubre. Un tràmit que ha de resoldre el departament de Territori i Sostenibilitat, que és el que va encarregar el projecte.

De fet, la previsió inicial era que es posés en marxa el juny de l'any passat, o que almenys estigués ja a ple funcionament de cara a la tardor, ja que un dels factors que es controlen són les incidències per causes meteorològiques.

Malgrat que tot el projecte està executat des de fa mesos, ja que hi ha tots els dispositius instal·lats –els cartells, però també càmeres i sensors– i la xarxa elèctrica que ho ha d'alimentar està estesa, els panells continuen apagats i tan sols esporàdicament s'hi han emès missatges, però no se n'ha fet una posada en marxa formal i constant.

Mesos enrere, per exemple, es van activar amb un missatge que anunciava que estava en període de proves. Un dels panells, el que hi ha situat a la C-16 entre Sallent i Sant Fruitós en direcció a Manresa, recorda de forma més o menys permanent els descomptes de l'autopista, tot i que fins i tot manté el missatge en diumenges i festius, quan aquestes bonificacions no són vàlides.

Aquest estiu han funcionat puntualment en episodis d'onada de calor els panells que hi ha instal·lats pròpiament al tram sud de la C-55 emetent l'avís de risc d'incendi, i també més recentment davant les alertes de pluges intenses. Després, però, han seguit inactius.

En concret, aquesta xarxa inclou 8 pantalles electròniques de senyal variable –verticals, i amb una capacitat informativa més limitada– i 16 de missatge variable –horitzontals, per enviar informacions més completes.

A més, hi haurà 4 estacions meteorològiques i 20 estacions de presa de dades (sensors) de trànsit, 11 sistemes de circuit tancat de televisió i una càmera amb sistema de detecció automàtica d'incidència.

Una part dels equips aniran connectats al Centre de Control de Vic, els que estan relacionats amb la gestió de la infraestructura, com són les estacions meteorològiques, els sensors i alguns panells, mentre que l'altra part de la xarxa, la que té a veure amb la gestió del trànsit, estarà connectada al Centre d'Informació Viària de Catalunya.